Vier von zehn Beschäftigten klagen über IT-Störungen im Wochentakt / Neues LHIND-Whitepaper zeigt Unternehmen Strategien und Lösungen für ein modernes IT- und Datenmanagement

Norderstedt (ots) - Serverausfälle, Softwareabstürze, verschwundene E-Mails - in

40 Prozent der deutschen Unternehmen vergeht keine Woche ohne IT-Störung. Das

ist das alarmierende Ergebnis einer aktuellen Umfrage, die im Auftrag von

Lufthansa Industry Solutions (LHIND) unter mehr als 1100 Arbeitnehmenden in

Deutschland durchgeführt wurde. Da eine mangelhafte IT nicht nur für Stress und

Frust bei den Beschäftigten sorgt, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit eines

Unternehmens gefährdet, erklären die Experten von LHIND in einem neuen

Whitepaper, wie Unternehmen ihr IT- und Datenmanagement effizient, sicher und

nachhaltig aufstellen können.



Wie die LHIND-Umfrage weiter zeigt, nimmt bei mehr als der Hälfte der

Unternehmen (57 Prozent) die Anzahl der Störungen zudem eher zu. Zwar werden

diese mehrheitlich innerhalb von drei Stunden gelöst, dennoch bleibt ein Teil

auch länger bestehen. Besonders problematisch: 35 Prozent der Problemlösungen

sind nur behelfsmäßig. Hier ist die Gefahr groß, dass sich dauerhaft Fehler in

die Daten einschleichen.





