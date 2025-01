Wohnungskauf bis zu 18 Prozent günstiger als am Höhepunkt des Immobilienbooms - trotz jüngster Preisanstiege

Nürnberg (ots) - Ein immowelt Vergleich der aktuellen durchschnittlichen

Angebotspreise von Bestandswohnungen mit ihrem bisherigen Höchststand im Juni

2022 zeigt:



- Eigentumswohnungen in Deutschland derzeit durchschnittlich 9 Prozent günstiger

als vor zweieinhalb Jahren - trotz zuletzt wieder anziehender Preise

- Großstädte: In München zahlen Käufer 13 Prozent weniger als am Höhepunkt des

Immobilienbooms; spürbar niedrigere Preise auch in Frankfurt (-11 Prozent) und

Hamburg (-10 Prozent)

- Stärkste Rückgänge im Vergleich zum Höchststand in Kiel (-18 Prozent),

Göttingen und Fürth (je -17 Prozent)





Nach rund eineinhalb Jahren Flaute sind die Immobilienpreise im vergangenen Jahrvielerorts wieder gestiegen. Wer derzeit eine Wohnung kaufen will, zahltallerdings immer noch deutlich weniger als zur Hochphase des Immobilienbooms: Imdeutschlandweiten Durchschnitt kostet der Quadratmeter einer Bestandswohnung (75Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock; Baujahr 1990er Jahre) aktuell 9 Prozentweniger als im Juni 2022, dem bisherigen bundesweitem Preis-Höhepunkt. In denGroßstädten liegen die Angebotspreise für Eigentumswohnungen sogar bis zu 18Prozent niedriger als vor zweieinhalb Jahren. Das zeigt eine Studie vonimmowelt, in der die aktuellen durchschnittlichen Quadratmeterpreise fürEigentumswohnungen in 81 deutschen Großstädten mit dem jeweiligen Preisniveau amHöhepunkt des Immobilienbooms verglichen wurden."Der bisherige Preisgipfel am deutschen Immobilienmarkt wurde im Sommer 2022erreicht, bevor das erhöhte Zinsniveau für einen jähen Einbruch gesorgt hat",sagt immowelt Geschäftsführer Piet Derriks. "In den meisten deutschenGroßstädten liegen die Preise von Bestandswohnungen auch heute noch deutlichunter dem damaligen Höchststand. Allerdings ziehen die Nachfrage nachEigentumswohnungen und folglich die Preise dank gesunkener Zinsen inzwischenwieder an. Wer noch von den Preisrückgängen der Jahre 2022 und 2023 profitierenwill, sollte den Wohnungskauf somit nicht allzu lange aufschieben."Spürbar niedrigere Preise in München und FrankfurtIn den teuren Metropolen liegen die Preise weiterhin deutlich unter dem Niveauam Höhepunkt des Immobilienbooms. So wird eine Wohnung aus den 1990er-Jahren inMünchen derzeit für durchschnittlich 8.188 Euro pro Quadratmeter angeboten. ImJuni 2022 waren es dagegen noch 9.390 Euro - ein Preisunterschied von 13Prozent. Zwar haben die Münchner Immobilienpreise im vergangenen Jahr wiederzugelegt, die Preisrückgänge der Vorjahre wurden dadurch jedoch nichtausgeglichen.Ein ähnliches Bild zeigt sich in Frankfurt am Main: Trotz zuletzt wiederanziehender Preise kosten Bestandswohnungen derzeit im Schnitt 11 Prozent