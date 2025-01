Kräftiger Sprung bei Tempus AI

Tempus AI springen kräftig an. Der Kurs des KI-Spezialisten für medizinische Diagnostik klettert am Dienstag in der Spitze um knapp 43% und steigt damit auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember.

Aktienkurs zwei Neuigkeiten geschuldet

Es sind gleich zwei Nachrichten, die für die Kursexplosion sorgen. Nancy Pelosi, die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, hat offenbar eine Beteiligung an Tempus AI aufgebaut. Die Politikerin erwarb zu Monatsbeginn 50 Call-Optionen auf die Aktie mit einem Ausübungspreis von 20 US-Dollar und einer Laufzeit bis Januar 2026. Pelosi gilt als aktive Traderin.