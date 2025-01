J.S. Held veröffentlicht globalen Risikobericht 2025, der sich mit wesentlichen Risiken in ungewissen Zeiten befasst

Jericho, N.Y. (ots/PRNewswire) - Am ersten Tag der neuen präsidialen Verwaltung

in den Vereinigten Staaten stellt das globale Beratungsunternehmen J.S. Held

stellt seinen Jahresbericht vor, der sich auf kritische Bereiche konzentriert,

die Auswirkungen auf Industrien und Volkswirtschaften weltweit haben. Den J.S.

Held globalen Risikobericht 2025 können Sie https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=

4344625-1&h=233829889&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26

o%3D4344625-1%26h%3D1790507712%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jsheld.com%252Finsi

ghts%252Farticles%252F2025-js-held-global-risk-report%26a%3Dhere&a=hier lesen.



In einem zunehmend unsicheren und volatilen globalen Umfeld sehen sich

Unternehmen, Regierungen und Investoren mit einer wachsenden Zahl von

Herausforderungen konfrontiert, die sofortige Aufmerksamkeit und innovative

Lösungen erfordern. Im J.S. Held globalen Risikobericht 2025 werden fünf

miteinander verbundene Themen untersucht, die Unternehmen beim Management von

Risiken und Chancen im kommenden Jahr berücksichtigen müssen. Diese umfassen:







ESG-Vorschriften in den verschiedenen Ländern und der zunehmenden Kontrolle

der Umwelt- und Sozialpraktiken von Unternehmen untersuchen Experten, wie

Unternehmen sich an die sich entwickelnden Rahmenbedingungen anpassen und

gleichzeitig Innovationen fördern können.

2. Globale Herausforderungen für die Lieferkette: Von geopolitischen Konflikten

bis hin zu Klimastörungen analysiert der Bericht, wie Unternehmen

resilientere und nachhaltigere Lieferketten aufbauen können.

3. Intensivierung von Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten : Während

sich die Kryptolandschaft durch regulatorische Veränderungen und

technologische Fortschritte wandelt, beleuchtet der Bericht sowohl die

Risiken als auch die Chancen für Unternehmen und Investoren.

4. Künstliche Intelligenz, Daten und digitale Regulierungsmaßnahmen : Künstliche

Intelligenz (KI) verändert die Industrie und Experten untersuchen die

regulatorischen, ethischen und betrieblichen Herausforderungen sowie die

Wettbewerbsvorteile für Unternehmen, die diese transformative Technologie

verantwortungsvoll nutzen.

5. Komplexe Fragen der Cybersicherheit : Von KI-gestützten Cyberangriffen bis

hin zu sich entwickelnden Datenschutzgesetzen bietet der Bericht Einblicke,

wie Unternehmen in einem sich schnell verändernden digitalen Umfeld ihre

Abläufe schützen und das Vertrauen ihrer Kunden erhalten können.



Der J.S. Held globale Risikobericht 2025 enthält eine Analyse dieser

Risikokategorien und bietet Unternehmen die Möglichkeit, sich einen Seite 2 ► Seite 1 von 3





1. Nachhaltigkeitsinvestitionen und Gegenwind : Angesichts der verschiedenenESG-Vorschriften in den verschiedenen Ländern und der zunehmenden Kontrolleder Umwelt- und Sozialpraktiken von Unternehmen untersuchen Experten, wieUnternehmen sich an die sich entwickelnden Rahmenbedingungen anpassen undgleichzeitig Innovationen fördern können.2. Globale Herausforderungen für die Lieferkette: Von geopolitischen Konfliktenbis hin zu Klimastörungen analysiert der Bericht, wie Unternehmenresilientere und nachhaltigere Lieferketten aufbauen können.3. Intensivierung von Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten : Währendsich die Kryptolandschaft durch regulatorische Veränderungen undtechnologische Fortschritte wandelt, beleuchtet der Bericht sowohl dieRisiken als auch die Chancen für Unternehmen und Investoren.4. Künstliche Intelligenz, Daten und digitale Regulierungsmaßnahmen : KünstlicheIntelligenz (KI) verändert die Industrie und Experten untersuchen dieregulatorischen, ethischen und betrieblichen Herausforderungen sowie dieWettbewerbsvorteile für Unternehmen, die diese transformative Technologieverantwortungsvoll nutzen.5. Komplexe Fragen der Cybersicherheit : Von KI-gestützten Cyberangriffen bishin zu sich entwickelnden Datenschutzgesetzen bietet der Bericht Einblicke,wie Unternehmen in einem sich schnell verändernden digitalen Umfeld ihreAbläufe schützen und das Vertrauen ihrer Kunden erhalten können.Der J.S. Held globale Risikobericht 2025 enthält eine Analyse dieserRisikokategorien und bietet Unternehmen die Möglichkeit, sich einen