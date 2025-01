Real Madrid knackt den Umsatz von einer Milliarde Euro / Spieltagerlöse und kommerzielle Einnahmen steigen deutlich

--------------------------------------------------------------

- Die Top-20-Fußballclus stellen neuen Rekord auf und erwirtschaften 2023/24einen kumulierten Gesamtumsatz von 11,2 Milliarden Euro (ohne Transfererlöse).- Nie war der Abstand zwischen Erst- und Zweitplatziertem so groß: Real Madridsetzt sich deutlich von der Konkurrenz ab.- Bayern München (Platz 5) und Borussia Dortmund (Platz 11) machen jeweils einenRang gut.Der europäische Fußball verbuchte in der vergangenen Saison neue wirtschaftlicheRekorde: Mit Real Madrid erzielte erstmals ein Club einen Umsatz von über einerMilliarde Euro. Das spanische Spitzenteam vergrößerte damit den Abstand zumzweitplatzierten Manchester City erheblich und führt die 20 umsatzstärkstenClubs Europas an. Die Top 20 generierten einen Gesamtumsatz von 11,2 MilliardenEuro (ohne Transfererlöse). Das ist ebenfalls ein neuer Rekord und entsprichteinem Wachstum von 6 Prozent gegenüber der Vorsaison (10,5 Mrd. Euro).Wachstumstreiber waren in diesem Jahr die Spieltagerlöse und die kommerziellenEinnahmen. Die Spieltagerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent auf2,1 Milliarden Euro und machten damit 18 Prozent der Gesamteinnahmen aus. GrößteEinnahmequelle der Top-Teams (44%) waren die kommerziellen Erlöse, die 2023/24kumuliert bei 4,9 Milliarden Euro lagen - ein Zuwachs von 10 Prozent gegenüberdem Vorjahr. Lediglich die Einnahmen aus Übertragungsrechten (4,3 Mrd. Euro)verzeichneten keine Zunahme, da jede der fünf großen europäischen Ligen sich imgleichen nationalen Medienrechtezyklus befand wie in der Vorsaison. Es istjedoch absehbar, dass es in der aktuellen Saison durch höhere Ausschüttungen inden UEFA-Clubwettbewerben zu einem erneuten Anstieg kommt.Top-Clubs investieren in Infrastruktur"Wer ganz oben mitspielt, ist nicht nur auf dem Platz stark. Erfolgreiche Clubsdiversifizieren ihre Einnahmen, beispielsweise durch strategischePartnerschaften oder eine bessere Nutzung der Stadien", erklärt Stefan Ludwig,Leiter der deutschen Sport Business Gruppe von Deloitte. "So konnten dieTop-Clubs ihre Spieltagerlöse steigern, indem sie die Kapazität ihrer Stadienausgeweitet oder Premium-Angebote am Spieltag eingeführt haben. Diekommerziellen Einnahmen wuchsen etwa durch die Ausrichtung externer Events imStadion. Fußballclubs erkennen zunehmend den Wert darin, ihre Assets vielfältigzu vermarkten und mehr als eine Sportmarke zu sein."Die Verantwortlichen haben Investitionen in die Infrastruktur als Umsatztreiber