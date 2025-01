OTRS AG (von Montega AG): n.a.

Syrtakihans schrieb 05.07.24, 15:28

Der Diskussionsbeitrag Nr. 132 ist im Grunde reine Polemik. Er liefert statt Argumenten nur Stereotypen und der kritisch Analysierende wird herabgesetzt, indem seine Einschätzungen zur Aktie als Behauptungen und Unterstellungen abgewertet werden. Dieser Diskussionsbeitrag sagt im Grunde aus: Wer nicht direkt mit dem Vorstand kommuniziert ist bequem und darf nicht zu kritischen Einschätzungen gelangen. Überhaupt seien nur Fach-Experten zu kritischen Einschätzungen befugt.



Grundsätzlich gilt, dass sich ein Vorstand an dem messen lassen muss, was dieser dem Kapitalmarkt kommuniziert. Und es gilt grundsätzlich auch, dass Vorstände Entscheidungen zwar sehr selten grundlos treffen, aber nicht sehr selten falsche Entscheidungen treffen.



Ich bin zu der Einschätzung gelangt, dass Zweifel angebracht sind, ob der Vorstand richtige Entscheidungen getroffen hat, ob der Vorstand ein nachhaltig funktionierendes Geschäftsmodell verfolgt, ob er die richtige Strategie verfolgt und ob ihm die strategischen Risiken überhaupt bewusst sind.



Der Geschäftsbericht liest sich wie ein Exkurs in die Wirtschaftspädagogik und -philosophie. Es ist bezeichnend, dass das Wort "agil" im Geschäftsbericht 21-mal auftaucht, Wörter wie Ertrag, Rendite, Profitabilität oder profitabel kein einziges mal. Ich habe den Eindruck, dass es dem vierköpfigen (!) Vorstand an ausreichender betriebswirtschaftlicher Kompetenz fehlt.



Zur Frage der Unternehmensstrategie liefert der Geschäftsbericht die Information, dass die Architektur der OTRS-Software neu in Richtung Plattform entwickelt wird, dass zum Rolling Release-Modell gewechselt wird, dass die Performance verbessert wird und einige funktionelle Verbesserungen eingearbeitet werden. Mehr nicht.



Mit welcher Strategie das Kostenüberwälzungsproblem oder die Herausforderung KI gelöst werden soll, wird nicht ausgeführt. Im Risikobericht werden operative Risiken aufgezählt, die strategischen Risiken fehlen. Wenn Unternehmen scheitern, dann oftmals an strategischen Risiken, selten an operativen Risiken. Und wenn sie an strategischen Risiken scheitern, dann geht diesem Scheitern oftmals ein mangelndes Bewusstsein für diese Risiken voraus. So einfach ist das.