Auf ins ,Freujahr' mit attraktiven Modellen und Angeboten (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Aktionstag am 25. Januar bei teilnehmenden Skoda Partnern

bietet ideale Möglichkeit, spannende Modellneuheiten wie den 100% elektrischen

Skoda Elroq zu erleben



> Skoda Partner präsentieren die umfangreich ausgestatteten Sondermodelle Tour,

bei denen Kunden von bis zu 3.000 Euro Preisvorteil profitieren(1)





> Skoda bietet Sondermodellreihe Tour für Fabia, Scala, Kamiq, Karoq und Octaviaan> Bis zum 28. Februar: bisherigen Skoda eintauschen und Treueprämie erhalten(2)Teilnehmende Skoda Partner in ganz Deutschland laden am Samstag, den 25. Januar,zum Skoda Buffet 2025 ein. Unter dem Motto ,Freujahr' können Kunden amAktionstag das jüngste und vielseitigste Modellportfolio derUnternehmensgeschichte kennenlernen, Probefahrten vereinbaren und vonattraktiven Angeboten profitieren. Als Highlight stellt Skoda das neueelektrische Kompakt-SUV Elroq vor. Als weitere Leckerbissen des Skoda Buffetsstehen die Sondermodelle Tour bereit, die Skoda für die Baureihen Fabia, Scala,Kamiq, Karoq und Octavia anbietet. Beim Kauf eines Tour-Modells können Kundengegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell bis zu 3.000 Eurosparen(1).Über Online-Konfiguratoren lässt sich das persönliche Wunschfahrzeug von derMotorisierung über die Lackierung bis hin zu den Ausstattungsmerkmalen im Detailzusammenstellen. Vor dem Kauf schätzen viele Kunden aber nach wie vor den Besuchbeim Händler vor Ort. Mit Events wie dem Skoda Buffet liefert die Marke einenbesonderen Anreiz für Gäste, ins Autohaus zu kommen. Der Aktionstag bietet dieoptimale Möglichkeit, um neue Modelle persönlich hautnah kennenzulernen.Spätestens eine Probefahrt gibt oft den entscheidenden Ausschlag. Diese könnenBesucher direkt vor Ort vereinbaren.Ein besonderer Leckerbissen des Skoda Buffets: der neue elektrische ElroqDas Skoda Buffet 2025 steht unter dem Motto ,Freujahr'. Zu den Highlights zähltder neue Elroq, das erste batterieelektrische Modell der Marke im Segment derKompakt-SUV. Mit ihm zieht erstmals ein Serienmodell in die Skoda Autohäuserein, das die neue Designsprache Modern Solid umsetzt. Prägnantes Markenzeichenist das hochmoderne Tech-Deck-Face der Frontpartie. Die Spezialisten der SkodaPartner stehen auch während des Aktionstags mit Rat und Tat zur Seite und könnenzum Beispiel empfehlen, welche Batteriegröße und Elroq-Version am besten zu deneigenen Bedürfnissen passt. Je nach Variante kann der Elroq mit einer Akkuladungmehr als 560 Kilometer im WLTP-Zyklus zurücklegen(3).Fünf Baureihen als umfangreich ausgestattete Sondermodelle TourBei Sondermodellen schnürt Skoda besonders beliebte Komfortmerkmale und sonst