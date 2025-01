TOPPAN Digital Language gründet ein neues Unternehmen für die Patentanmeldung und -übersetzung, TOPPAN Digital IP

LONDON, 23. Januar 2025 /PRNewswire/ -- TOPPAN Digital Language („TDL"), ein führender Anbieter von Sprachdienstleistungen für hochriskante und geschäftskritische Inhalte, freut sich, sein neues Unternehmen TOPPAN Digital IP für die internationale Patentanmeldung der Zukunft vorzustellen.

TOPPAN Digital IP wird geleitet von Neil Simpkin als Senior Vice President, IP Solutions. Neil wird unterstützt von einem Team von Branchenexperten, dem auch Austyn Hardy, VP, Sales & Marketing, und Chris Evans, VP, Operations, angehören. Gemeinsam verfügen Neil, Austyn und Chris über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der IP-Branche. Insbesondere haben sie zuvor den IP-Geschäftsbereich von RWS plc aufgebaut und geleitet. So wie TDL als neue Kraft in der Sprachbranche gegründet wurde, um ein Kundenerlebnis zu bieten, das von den traditionellen Anbietern nicht angeboten wurde, baut TOPPAN Digital IP die nächste Generation der Patentanmeldetechnologien und einer Reihe erstklassiger Dienstleistungen auf. Unsere Vision ist klar: Wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns. Die Zukunft der Anmeldelösungen ist unserer Überzeugung nach ...