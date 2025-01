DEG investiert in südafrikanischen Online-Versicherer (FOTO)

Köln (ots) - 4 Mio. USD Beteiligungskapital für InsurTech Naked - KI-gestützte

Technologie erleichtert Zugang zu Versicherungen - Beitrag zur finanziellen

Transformation in Südafrika



Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH stellt der

südafrikanischen Online-Versicherungsplattform Naked Beteiligungskapital in Höhe

von 4 Mio. USD zur Verfügung. Dieses frische Kapital soll das weitere Wachstum

des Unternehmens unterstützen und verstärkte Investitionen in Automatisierung

und KI sowie Produkt- und Marktausbau ermöglichen. Die DEG hatte sich 2023

erstmals an Naked beteiligt. Das Volumen der aktuellen Finanzierungsrunde

beläuft sich insgesamt auf etwa 38 Mio. USD. Zu den Investoren gehören auch der

Impact Investor Blue Orchard, sowie die bisherigen Kapitalgeber Yellowwoods,

Hollard und die zur Weltbankgruppe gehörende International Finance Corporation

(IFC).







Versicherungen für Autos, Gebäude und Einzelgegenstände an. Das Unternehmen

wurde im Jahr 2018 von den Versicherungsmathematikern Alex Thomson, Sumarié

Greybe und Ernest North gegründet. Seine KI-gestützte Technologie erleichtert

den Zugang zu Versicherungsleistungen und macht sie erschwinglicher und

transparenter. Kundinnen und Kunden können über eine digitale

End-to-End-Plattform alles per App verwalten - vom Einholen eines Angebots über

den Abschluss einer Versicherung bis hin zur Verwaltung der Police und der

Einreichung von Schadensansprüchen.



Naked unterscheidet sich nicht nur durch seine Technologie, sondern auch durch

sein Geschäftsmodell. Im Unterschied zu anderen Marktteilnehmern behält das

Unternehmen einen festen Prozentsatz der Versicherungsprämien für die

Schadenskalkulation und spendet den Überschuss aus nicht in Anspruch genommenen

Zahlungen für gute Zwecke, die von den Kunden ausgewählt werden, z.B. an

Gemeinden oder gemeinnützige Organisationen. Dadurch werden Interessenkonflikte

bei der Bearbeitung von Ansprüchen beseitigt und gleichzeitig dafür Sorge

getragen, dass berechtigte Ansprüche fair und schnell bearbeitet werden.



"Der verbesserte Zugang zu Versicherungen ist ein wichtiger Motor für die

finanzielle Transformation und Inklusion in Südafrika. Wir investieren mit Naked

in ein aufstrebendes Unternehmen, das aufgrund seines innovativen

Geschäftsmodells zahlreichen Menschen den Zugang zu bezahlbaren Versicherungen

erleichtert. So tragen wir dazu bei, die Marktdurchdringung von

technologiegestützten Versicherungsleistungen im Land zu erhöhen und

Wirtschaftswachstum zu schaffen", erklärt Monika Beck, Mitglied der

DEG-Geschäftsführung.



"Diese Investition ist ein wichtiger Meilenstein, da wir neue Maßstäbe im

Versicherungsbereich setzen", sagt Alex Thomson, Mitbegründer von Naked. "Es ist

ein großer Vertrauensbeweis unserer Anteilseigner und unseres neuen Investors

BlueOrchard. Ihre Unterstützung bestätigt den Erfolg unseres Geschäftsmodells

und unterstreicht die großen Fortschritte, die wir erzielt haben, um

Versicherungen leichter zugänglich zu machen. Mit unserem Kundenstamm und

unserer Technologie sind wir gut positioniert, um in den kommenden Jahren weiter

stark zu wachsen."



Als einer der größten europäischen Entwicklungsfinanzierer unterstützt die DEG

die Digitalisierung und Transformation in ihren Partnerländern und fördert

Tech-basierte Geschäftsmodelle, darunter auch so genannte InsureTech-Unternehmen

wie Naked. Diese nutzen digitale Technologien für Dienstleistungen im Bereich

der Versicherungswirtschaft.



Pressekontakt:



Anja Strautz

Stellv. Pressesprecherin



DEG - Deutsche Investitions- und

Entwicklungsgesellschaft

Kommunikation

Kämmergasse 22

50676 Köln



Tel.: +49 221 4986 1474

Fax: +49 221 4986 1843

mailto:presse@deginvest.de



http://www.deginvest.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6681/5955113

OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft







