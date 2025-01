Pekutherm segelt auf Erfolgskurs ins Jahr 2025

Geisenheim bei Frankfurt am Main (ots) -



- Pekutherm Kunststoffe GmbH: Ein Unternehmen, das Nachhaltigkeit schon seit

Anbeginn vorlebt.

- Als Partner der von Röhm gegründeten Europäischen Recycling Allianz leistet

Pekutherm einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.

- Pekutherm erweitert seine Recyclingkapazitäten und verstärkt seine Präsenz auf

den europäischen Märkten, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.

- Durch Recycling-Partnerschaften wie die mit Exolon arbeitet Pekutherm als

zuverlässiger Recycling-Partner, stellt Sammelcontainer bereit und recycelt

Kunststoffabfälle nachhaltig und effizient.



Die Pekutherm Kunststoffe GmbH, Spezialist für das Recycling thermoplastischer

Materialien wie Acrylglas (Polymethylmethacrylat, PMMA) und Polycarbonat (PC)

mit Sitz in Geisenheim bei Frankfurt am Main, feiert im Jahr 2025 ihr

40-jähriges Bestehen. Das Unternehmen blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück

und sieht als Europas führender PMMA-Recycling-Spezialist vielen weiteren

Meilensteinen entgegen.





Dieser Erfolg ist vor allem dem kontinuierlichen, zukunftsorientierten Denkenvon Pekutherm zu verdanken. "Nachhaltigkeit ist seit 40 Jahren fest in unsererDNA verankert. Bereits lange bevor das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus derÖffentlichkeit rückte, haben wir durch die professionelle Aufbereitungwertvoller Rohstoffe einen wesentlichen Beitrag zur Schonung natürlicherRessourcen geleistet", erklärt Heiko Pfister, der geschäftsführendeGesellschafter von Pekutherm.Gemeinsam für nachhaltiges PMMA-Recycling: Pekutherm wird Partner der RöhmRecycling AllianzPekutherm ist einer von vier Partnern der Europäischen Allianz für nachhaltigesPMMA-Recycling, die 2024 von Röhm ins Leben gerufen wurde. Diese entstand imRahmen der Nachhaltigkeitsstrategie aus dem Wunsch heraus, dieKreislaufwirtschaft voranzutreiben. Neben Pekutherm und Röhm bringen auchNEXTCHEM, die Muttergesellschaft von MyRemono, und POLYVANTIS ihr gebündeltesKnow-how in die Partnerschaft ein. Sie ermöglicht es, deutlich mehrPMMA-Wertstoffe sowohl durch mechanisches als auch chemisches Recyclingzurückzugewinnen und als MMA und PMMA in Neuwarenqualität wieder auf den Marktzu bringen.Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb trägt Pekutherm maßgeblich zumRecycling von PMMA und PC in Europa bei. Mit einer Sortierkapazität von 10.000Tonnen pro Jahr kann das Unternehmen erhebliche Mengen an Kunststoffabfälleneffizient verarbeiten und in hochwertige Rezyklate umwandeln, wodurch es einenwichtigen Beitrag zur Förderung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft in Europa