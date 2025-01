Harte Zeiten, gute Vorsätze / norisbank Umfrage zeigt, was die Deutschen 2025 finanziell vorhaben (FOTO)

Bonn (ots) -



- Top-Vorsatz fürs neue Jahr: das Sparniveau halten

- Tagesgeldkonto überholt Börsen-Investments als beliebteste Geldanlage

- Boom hält an: digitale Finanz-Planung per App



Die Wirtschaft stockt, der finanzielle Druck auf die Bevölkerung steigt - das

bringt Bewegung in die Neujahrsvorsätze. Die repräsentative Umfrage der

norisbank zeigt, was die Deutschen 2025 mit ihrem Geld vorhaben. Wie groß der

Wunsch nach Stabilität inmitten wirtschaftlicher Turbulenzen ist, zeigt der

Aufstieg des Tagesgeldkontos zur beliebtesten Form der Geldanlage. Allerdings

werden die sonst so hoch gesteckten Sparziele zurückgeschraubt: Viele Menschen

begnügen sich in diesem Jahr damit, ihr Sparniveau zu halten.









Aufsteiger des Jahres - von Platz 3 direkt auf Platz 1: Der Wunsch der

Deutschen, im Jahr 2025 genauso viel zu sparen wie 2024, liegt ganz weit vorn -

mit Abstand. Fast jede:r Dritte (27,9 Prozent) hat diesen Plan. Das sind

deutlich mehr als im Vorjahr (plus 9,5 Prozentpunkte). Und welche Geldanlage

liegt im Trend? Vor allem das Tagesgeldkonto, denn es gilt als sichere Bank in

unsicheren Zeiten. Es überholt damit die Börsen-Investments und liegt erstmals

auf Platz 1.



Vorsatz Nr. 2: Mehr sparen



Bye-bye, Platz 1! Kein anderer Vorsatz hat mehr verloren als dieser. 2025 wollen

nur noch 19,7 Prozent der Deutschen ihre Sparaktivitäten vom letzten Jahr

toppen. Damit hat sich der Traum vom "Immer-mehr-Sparen" innerhalb von zwei

Jahren praktisch halbiert (2024: 30 Prozent; 2023: 40 Prozent). Nur die unter

40-Jährigen haben noch größere Ambitionen: Von ihnen plant immerhin rund jeder

Dritte, im neuen Jahr mehr zu sparen.



Vorsatz Nr. 3: Gesünder leben



Sportlich aktiv sein, sich bewusst ernähren, relaxen - das hat auch 2025 wieder

einen sehr hohen Stellenwert. Rund jede:r fünfte Deutsche nimmt sich vor, dieses

Jahr in die eigene Gesundheit zu investieren. Obwohl der Neujahrsvorsatz von

Platz 2 auf Platz 3 gefallen ist, bleibt der Anteil hoch und damit fast auf

Vorjahresniveau (2025: 19,5 Prozent; 2024: 20,5 Prozent).



Vorsatz Nr. 4: Träume erfüllen und reisen



Der Tatendrang der Deutschen ist stärker denn je. Viele haben 2025 vor, ihre

Träume zu verwirklichen oder dem Alltag zu entfliehen. 15,1 Prozent der

Befragten planen größere Anschaffungen wie ein Haus, ein Auto, eine Küche, einen

Computer oder ein Smartphone (2024: 14,8 Prozent; 2023: 7,5 Prozent). Die große

Reise steht für 12,7 Prozent der Befragten wieder ganz oben auf der Liste (2024: Seite 2 ► Seite 1 von 3





