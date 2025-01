FMC und Fresenius gesucht

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Im Leitindex Dax sind am Donnerstag zwei Titel aus dem Gesundheitssektor gesucht gewesen. Die Aktien von Fresenius erreichten den höchsten Stand seit zwei Jahren, in der Spitze legten sie um 2,2 Prozent auf 36,70 Euro zu.

FMC näherten sich derweil einem Hoch seit Sommer 2023 an. Am Mittag stiegen sie um 2,8 Prozent auf 45,69 Euro. Das jüngste Hoch von Anfang Dezember bei 46,22 Euro rückte damit in unmittelbare Reichweite. Fresenius ist mit knapp einem Drittel am Dialysedienstleister FMC beteiligt.