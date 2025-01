5-Top-Trends Cyber-Security 2025 (FOTO)

Böblingen (ots) -



- 300 IT-Entscheider zur Cybersicherheit in Deutschland, Österreich und Schweiz

befragt



DXC Technology (NYSE: DXC), ein führendes, weltweit tätiges

Fortune-500-Technologieunternehmen, identifiziert fünf Cyber-Security-Trends

2025, auf die sich die Unternehmen in Deutschland einstellen sollten.



1. KI als Cyberwaffe für Angriff und Verteidigung





Cyberkrimnelle setzten verstärkt künstliche Intelligenz ein, um dieErfolgsquoten ihrer Hackerangriffe zu verbessern. So werden Phishing-E-Mails voneinfachen Täuschungsmails zu wesentlich glaubwürdigeren Anschreiben entwickelt:Angreifer setzen beispielsweise so genannte Deepfakes ein - eine Form dergenerativen KI - mit der überzeugende gefälschte Texte, Bilder oder Töneerstellt werden können."Unternehmen sollten die neuen Risiken von KI-unterstützten Angriffen sehr ernstnehmen und die eigene Cyberabwehr entsprechend anpassen", sagt Dr. BrunoMessmer, KI-Experte von DXC Technology. "Es empfiehlt sich, KI-Werkzeugesystematisch in die Sicherheitsstrategie des Unternehmens einzubauen und für dieAnalyse und die Detektion von Angriffen, aber auch die Auswahl und die Schulungvon Personal einzusetzen."Die gute Nachricht: KI lässt sich auch als leistungsfähiges Instrumenteinsetzen, um Cyberkriminalität zu bekämpfen. Allerdings verzichtet aktuell gutejedes dritte Unternehmen in Deutschland noch darauf, selber KI in die Abwehr vonHackerangriffen einzubinden - in Österreich und der Schweiz ist es sogar rundjedes Zweite. Das hat die jüngste DXC-Umfrage "Securing a Digital Future" unterN=300 Fach- und Führungskräften ergeben, die über die Digitalisierung desUnternehmens entscheiden.2. Neue EinfallstoreArbeitnehmer sind immer häufiger mit Smartphones, Tablets, Laptops odersonstigen Geräten und einer noch größeren Anzahl von Anwendungen online.Berufliches Nutzungsverhalten vermischt sich dabei mit privaten Aktivitäten. FürHacker entstehen mit der Zunahme von Apps, SMS-Diensten und sozialen Kanälenganz neue Einfallstore, um auf sensible Daten zuzugreifen. Das beginnt mit demAbruf von Live-Updates und geht weiter über die scheinbar harmlose Weiterleitungvon Links auf WhatsApp bis zum Teilen von Job-Updates auf LinkedIn. In diesemunübersichtlichen Szenario von Online-Aktivitäten ist die klassische Cyberabwehrder Unternehmen immer weniger geeignet, die Mitarbeiter angemessen zu schützen.Eine "Zero-Trust-Strategie" bietet eine Antwort auf eine solche Bedrohungslage.Dieses Cybersicherheitsmodell setzt konsequent darauf, dass sich Anwender aufjeder Ebene eines Netzwerkzugriffs autorisieren. Selbst wenn ein bestimmtes