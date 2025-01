Darum sind gut geschulte Brandschutzhelfer für Ihren Betrieb unverzichtbar - PRIMEROS klärt auf (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Heilbronn (ots) - Brände können jederzeit und überall auftreten - auch imeigenen Unternehmen. Mit der Brandschutzhelfer-Ausbildung von PRIMEROS stellenBetriebe sicher, dass im Ernstfall sofort kompetente Hilfe vor Ort ist undgrößere Schäden effektiv verhindert werden. Warum gut geschulteBrandschutzhelfer für jedes Unternehmen unverzichtbar sind und welche besonderenVorteile die Ausbildung bei PRIMEROS bietet, erfahren Sie hier.Ein Schwelbrand in der Lagerhalle, eine defekte Kaffeemaschine im Büro oder eineFunkenbildung in der Werkstatt - Brände können überall und jederzeit entstehen.In solchen Momenten zählt jede Sekunde, um größeren Schaden abzuwenden. Doch wiegut ist das eigene Unternehmen darauf vorbereitet? Fehlen etwa die gesetzlichvorgeschriebenen Brandschutzhelfer oder sind nicht ausreichend ausgebildet, kanndas fatale Folgen haben: Brände breiten sich unkontrolliert aus, verursachenimmense Sachschäden und gefährden Menschenleben. Geschulte Brandschutzhelferwissen, wie sie im Ernstfall schnell und richtig handeln, um Feuer frühzeitig zubekämpfen und Schäden zu begrenzen. Unternehmen, die hier sparen, riskierennicht nur rechtliche Konsequenzen, sondern auch die Existenz ihrer Firma. "Ohnegut ausgebildete Brandschutzhelfer fehlt in vielen Betrieben die entscheidendeerste Verteidigungslinie gegen Brände", warnt Jan Christof Lehr, Geschäftsführervon PRIMEROS. "Das kann fatale Folgen haben - von hohen Sachschäden bis hin zugefährdeten Menschenleben.""Ein gut ausgebildeter Brandschutzhelfer ist mehr als nur ein gesetzliches Muss- er ist ein Garant für Sicherheit und eine Investition in die Zukunft einesUnternehmens", fügt er hinzu. Als führender Anbieter für Notfall- undBrandschutzschulungen in Deutschland, setzt PRIMEROS genau hier an: Gemeinsammit seiner Geschäftspartnerin Sevim Bayrak hat Jan Christof Lehr ein Unternehmenaufgebaut, das sich durch Qualität, Innovation und Praxisnähe auszeichnet. Vonkleinen Betrieben bis hin zu großen Konzernen - das Ziel bleibt stets dasselbe:Mitarbeiter so auszubilden, dass sie im Ernstfall schnell und sicher handelnkönnen. Die inhaltliche Gestaltung und Qualitätssicherung der Seminare liegt inden Händen von Ausbildungsleiter Franz Peter Mosa: Er sorgt dafür, dass dieSchulungen nicht nur den aktuellen gesetzlichen Vorgaben entsprechen, sondernauch auf die individuellen Bedürfnisse der Unternehmen abgestimmt sind. "Brändesind oft unberechenbar. Daher legen wir großen Wert darauf, dass unsere