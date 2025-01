Quanten-Hype jetzt rund um diese Aktien

Der US-Mischkonzern Honeywell kündigte die Eröffnung eines neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums in New Mexico in Kooperation mit seinem Tochterunternehmen Quantinuum an.

"Als etablierter Marktführer im Bereich Quantencomputer hat Quantinuum in New Mexico einen idealen Partner gefunden", sagte Dr. Rajeeb Hazra, Präsident und CEO von Quantinuum, in einer Erklärung. "Das dynamische Technologie-Ökosystem und die hochqualifizierten Arbeitskräfte des Staates passen perfekt zu unseren strategischen Zielen".

800 Millionen US-Dollar sollen in das Projekt fließen.

Das hört sich nach Zukunftsmusik an und so macher Glücksritter mag aus sehr weiter Ferne schon das Klingeln der Kassen hören. Aber aus sehr weiter Ferne, vielleicht braucht man dafür ein Hörgerät. Denn profitabel hat noch keines dieser Unternehmen mit Quantencomputern gearbeitet.

Aus Getränkehersteller wird Quantenunternehmen

Das erinnert an den Blockchain-Hype. Getränkefirma Long Island Iced Tea, die 2017 in Long Island Blockchain umbenannt wurde, kurz bevor Kryptowährungen ihren ersten großen Hype erlebten. Trotz des Namenswechsels und der vorübergehenden Aufmerksamkeit wurde die Wertpapierregistrierung des Unternehmens im Jahr 2021 widerrufen.

Ähnlich lief es bei Quantum Computing. Das Unternehmen gibt an im Bereich Computertechnologie tätig zu sein, konnte bisher jedoch keine Gewinne erzielen. Interessant ist, dass Quantum Computing früher unter dem Namen Innovative Beverage Group bekannt war. Also als Getränkehersteller.

Quantum Computing wurde 2018 gegründet, nachdem der ehemalige Mordkommissar und jetzige CEO Robert Liscouski ein Getränkeunternehmen aus dem Konkursverfahren herausgekauft hatte (für 155.000 US-Dollar) und es dann in ein Quantencomputer-Softwareunternehmen umwandelte.

Am Donnerstag meldete das Unternehmen, das es 8.489.797 Stammaktien ausgeben wird

Fazit

Trotz der massiven Investition ist Quantencomputing noch gefühlte Lichtjahre von der Marktreife entfernt. Daher sind solche Aktien besser mit Vorsicht zu genießen, die auf den Hype mit aufspringen wollen. Unser Aktienexperte Markus Weingran hat sich die Lage für "Quanten-Aktien" in der wO Börsenlounge auch angeschaut. Hier erfahren Sie, welche Aktie er aus der Branche favorisiert.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Quantum Computing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,15 % und einem Kurs von 10,75USD auf Nasdaq (23. Januar 2025, 13:47 Uhr) gehandelt.

