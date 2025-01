Transformation belastet zunehmend den Arbeitsmarkt

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Transformation der deutschen Industrie, etwa hin zur E-Mobilität in der Autobranche oder hin zu mehr Digitalisierung, belastet nach Einschätzung der Arbeitsagenturen zunehmend den Arbeitsmarkt. Die Industrie befinde sich nicht nur in einer konjunkturellen Krise. Zunehmend spielten auch strukturelle Probleme eine Rolle, befinden die Arbeitsagenturen in der Umfrage, die das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ausgewertet hat.

"Eine kritische Gemengelage aus Konjunkturschwäche und Transformationsproblemen setzt den Arbeitsmarkt unter Druck", sagt Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen" am IAB.