Konsortium erhöht Gebot für Salzgitter - Land skeptisch - Kurssprung

SALZGITTER (dpa-AFX) - Die Unternehmen GP Günter Papenburg und TSR Recycling legen bei ihren Übernahmeplänen für den Stahlkonzern Salzgitter offenbar nach. So habe das Konsortium ein informelles, nicht-bindendes Angebot von rund 18,50 Euro je Aktie vorgelegt, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf informierte Personen. Das sei ein Euro mehr als zuvor. Salzgitter würde mit 1,1 Milliarden Euro bewertet.

Im vergangenen November hatte Salzgitter bekanntgemacht, dass die beiden Unternehmen zusammen ein Übernahmeangebot erwägen. Details dazu blieben bis jetzt offen. GP Günter Papenburg ist mit 25 Prozent zweitgrößter Aktionär des Stahlherstellers. Der größte Anteilseigner - das Land Niedersachsen - steht einer Übernahme jedoch skeptisch gegenüber. Das Finanzministerium erklärte in einer Stellungnahme vom Donnerstag, es sehe keine wirtschaftlichen Vorteile in einem Angebot. Es forderte die Bieter auf, ihre Ideen zu konkretisieren, um mehr Klarheit zu bekommen. Salzgitter werde seinerseits an der Verbesserung seiner Profitabilität arbeiten.