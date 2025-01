LEE KUM KEE ZELEBRIERT ASIATISCHE KÜCHE UND KULTUR IN DER GLOBALEN KAMPAGNE "FLAVOURS THAT BIND"

Hong Kong (ots/PRNewswire) - Anlässlich des Chinesischen Neujahrsfestes

präsentiert die beliebte Marke ihre neue globale Markenpositionierung. Sie

betont die universelle Kraft von Zusammengehörigkeit, Tradition und gemeinsamen

kulinarischen Erlebnissen.



Die ikonische asiatische Feinkostmarke Lee Kum Kee hat heute ihre neue

Markenpositionierung - " Enabling Superior Experiences through Asian Cuisine " (

dt. "Außergewöhnliche Erlebnisse durch asiatische Küche" ) - vorgestellt und

ihre erste globale Markenkampagne gestartet. Im Mittelpunkt der Kampagne "

FLAVOURS THAT BIND " ( dt. "Geschmack, der verbindet" ) steht ein

eindrucksvoller Markenfilm, der die Werte des kulinarischen Erbes und der Kultur

von Lee Kum Kee zelebriert und gleichzeitig die Welt dazu einlädt, neue

Traditionen und Zusammengehörigkeit zum Chinesischen Neujahrsfest und darüber

hinaus zu erleben.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Meta Platforms (A) Aktie Beiträge: 12.889 Beiträge:

"Lee Kum Kee wurde vor 137 Jahren gegründet und bleibt seiner Mission treu, diechinesische Kulinarik weltweit zu fördern und gleichzeitig die Reichweite undden Einfluss der asiatischen Küche zu vergrößern, um dem wachsenden globalenAppetit auf neue und aufregende Geschmacksrichtungen gerecht zu werden. Daasiatisches Essen, asiatische Musik und asiatisches Kino bei Menschen auf derganzen Welt immer mehr Anklang finden, nutzt Lee Kum Kee diesen Moment, um diekulinarischen Traditionen und die Kultur Asiens weiter zu fördern." erklärt JetJing, Geschäftsführer von Lee Kum Kee . "Mit unserer neuen Markenpositionierungwollen wir die Kreativität anregen und Verbindungen fördern, um den Menschenüberall auf der Welt durch die asiatische Küche bessere Erfahrungen zuermöglichen."Der Kampagnenfilm " FLAVOURS THAT BIND " fängt die schönsten Momente an denTischen zum Chinesischen Neujahrsfest auf der ganzen Welt ein. Von derZubereitung von Dumplings mit der geliebten Großmutter bis hin zum Lachen undFeiern mit Freunden und Familie feiert der Film die Rolle der gemeinsamenMahlzeit als Bindeglied zwischen Generationen und Gemeinschaften. Es ist eineEinladung von Lee Kum Kee an alle, den Reichtum der Kultur zu genießen, sich beigemeinsamen Mahlzeiten wiederzufinden und Erinnerungen für das Leben zuschaffen."Mit dem Start der neuen Markenkampagne feiert Lee Kum Kee seine Entwicklung alsglobales Tor zur asiatischen kulinarischen Kultur und repräsentiert dieVielfalt, den Reichtum und die Ausdruckskraft der asiatischen Aromen auf einerglobalen Bühne", sagt Doreen Cheng, Abteilungsleiterin Marketing von Lee Kum Kee. "Für uns ist "global" nicht auf die Geographie beschränkt - es ist eineEinstellung der authentischen Zugehörigkeit, bei der die von uns zelebrierten