Neptune meldet einen Rekord-Nettogewinn für drei Monate in Höhe von insgesamt 26,7 Mio. $

Die Ergebnisse dieses Quartals sind der Beweis für Neptunes dynamisches Wachstum, innovative Kraft und Fokus auf die Ausweitung seiner Präsenz in der Digital Asset Economy. Es folgen die wichtigsten finanziellen und operativen Eckdaten:

- Neptune beendete das Quartal am 30. November 2024 mit einem Vermögensbestand von 76,7 Mio. $ und verzeichnete während des Quartals ein Wachstum von über 25,9 Mio. $. Das entspricht einem Plus von 51 % gegenüber dem Vorquartal und einem Plus von 96 % gegenüber dem Vorjahr.

- Neptune hat seinen Bitcoin-Bestand auf 356 Bitcoin erhöht, was einem Wert von über 53 Mio. $ nach Quartalsende entspricht. Das Unternehmen baut seine Bestände durch Mining-Aktivitäten, die Umwandlung von Staking-Prämien sowie direkte Übernahmen weiter aus. Damit bekräftigt Neptune seine Absicht, die BTC-Bestände langfristig aufzustocken.

- Neptune hält derzeit 32.300 Solana (SOL) und nutzt seine Staking-Strategien zum stetigen Ausbau seiner Position. Seit dem Erwerb von 26.964 SOL zu einem Preis von 64 US-Dollar pro Token hat Neptune seinen Bestand kontinuierlich erhöht und dabei das Wachstum von Solana und die Staking-Prämien zur langfristigen Steigerung des Unternehmenswertes genutzt.

- Der Gesamtumsatz sowie die sonstigen Erträge für das Quartal beliefen sich auf 862.559 $ und stammten aus verschiedenen Quellen wie Bitcoin-Mining, Staking, DeFi-Aktivitäten sowie anderweitigen Aktivitäten.

- Zu den drei größten Beständen von Neptune zählen 356 BTC, 32.300 SOL und 201.000 ATOM. Ergänzend dazu kommen unter anderem Positionen in ETH, DOT, DOGE, S (vormals FTM), DASH, GRT und OCEAN. Des Weiteren wird die Beteiligung des Unternehmens in SpaceX aktuell mit rund 8 Mio. $ bewertet und eröffnet einen entsprechenden Zugang zu transformativen Branchen jenseits der Blockchain.

