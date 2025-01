WAHL 2025 Lindner sieht in Merz-Ankündigung 'radikalen Kurswechsel' FDP-Chef Christian Lindner hält die von Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz in Aussicht gestellte Richtungsänderungen der deutschen Einwanderungspolitik für lange überfällig. "Merz kündigt einen radikalen Kurswechsel an. Diese Abkehr von der …