ImaginAb, Inc. Innovative Biologics-Technologieplattform von Telix erworben, um die Entdeckung von therapeutischen Wirkstoffen der nächsten Generation zu ermöglichen

INGLEWOOD, Kalifornien, 23. Januar 2025 /PRNewswire/ -- ImaginAb, Inc., gibt bekannt, dass es eine Vereinbarung über den Verkauf einer Pipeline von therapeutischen Kandidaten der nächsten Generation, einer firmeneigenen neuartigen Technologieplattform für Biologika und einer Forschungseinrichtung für Protein-Engineering und -Entdeckung an Telix Pharmaceuticals Limited (ASX: TLX; Nasdaq: TXL) getroffen hat.

Nach Abschluss der Transaktion wird sich ImaginAb Inc. auf die Entwicklung seines führenden Bildgebungskandidaten CD8 ImmunoPET konzentrieren, der sich derzeit in klinischen Studien der Phase 2 befindet und von zahlreichen pharmazeutischen und biotechnologischen Unternehmen für die Bildgebung in klinischen Studien zur Immuntherapie, vor allem in der Onkologie, lizenziert wurde. Darüber hinaus wird ImaginAb weiterhin als Partner an der Weiterentwicklung des entscheidenden Prostatakrebs-Imaging-Mittels mitwirken, das derzeit in klinischen Phase-2-Studien und als chirurgisches Resektionsmittel geprüft wird.