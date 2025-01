McDonald‘s an wichtigem Support

Bis Oktober letzten Jahres schwankte die McDonald’s-Aktie in einer volatilen Seitwärtsbewegung zwischen 246,00 und grob 300,00 US-Dollar ohne erkennbare Signale auszusenden. Ende des letzten Jahres kam es jedoch zu einem nachhaltigen Ausbruch auf Wochenbasis über die Latte von 300,00 US-Dollar, schließlich konnte die Aktie auf 317,90 US-Dollar zulegen, verfehlte aber das anvisierte Ziel am 138,2 % Fibo bei 321,57 US-Dollar merklich. In der Folge geriet die Aktie nur eine Woche später unter Druck und musste in der abgelaufenen Woche jedoch wieder auf 276,53 US-Dollar sowie das 61,8 % Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtsbewegung zurückweichen. Solche markanten Unterstützungen sorgen jedoch häufig für eine Stabilisierung und dienen als potenzielles Sprungbrett für einen neuen Rallyeansatz. Noch zeigen sich Investoren in diesem Bereich etwas uneins, eine engmaschige Beobachtung sollte jetzt nicht ausbleiben.

Chance auf Turnaround