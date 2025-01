Bernstein hebt Ziel für Deutsche Telekom - 'Outperform'

vonHS schrieb 14.01.25, 22:31

T-Mobile US hat einen bedeutenden Schritt in Richtung Digitalisierung seines Werbegeschäfts unternommen. Mit der geplanten Übernahme von Vistar Media für rund 600 Millionen US-Dollar in bar, zielt das Unternehmen darauf ab, seine Position im wachsenden Markt der digitalen Außenwerbung zu stärken:



https://www.it-boltwise.de/t-mobile-staerkt-digitales-werbegeschaeft-durch-uebernahme-von-vistar-media.html