"XRP könnte auf 11 US-Dollar steigen" – in den nächsten 30 Tagen!

DustyBC erinnert an seine Prognosen aus 2021, als XRP von 0,50 US-Dollar auf 1,84 US-Dollar stieg. Ein ähnliches Szenario könnte XRP demnach auf über 11 US-Dollar katapultieren und die Marktkapitalisierung auf 650 Milliarden US-Dollar erhöhen.

Der Krypto-YouTuber DustyBC hält den aktuellen XRP-Preis unter 5 US-Dollar für "sehr niedrig" und sieht Potenzial für einen Anstieg auf über 11 US-Dollar in den nächsten 30 Tagen. Er verweist auf frühere Prognosen, bei denen XRP ähnliche Rallyes zeigte, und glaubt, dass der aktuelle Markt von positiven Entwicklungen wie Ripples juristischen Erfolgen und möglichen krypto-freundlichen Maßnahmen der neuen Trump-Regierung profitiert.

Trump und die Krypto-Reservestrategie

Trumps Vorschlag, Altcoins wie XRP und Solana in eine nationale Krypto-Reservestrategie einzubeziehen, hat Anleger optimistisch gestimmt. Diese Pläne könnten XRP als Teil einer offiziellen US-Strategie stärken und langfristig Kursgewinne befeuern.

Der Analyst EGRAG Crypto ist ebenfalls bullish und sieht den aktuellen XRP-Kurs als Wegbereiter für eine Rallye auf 4 US-Dollar oder mehr. Er betont jedoch, dass der Bereich zwischen 4 US-Dollar und 5 US-Dollar entscheidend sei. Bei einem Durchbruch erwartet er eine explosive Kursentwicklung. Gleichzeitig warnt er vor möglichen Korrekturen, da viele Investoren nach dem 36-prozentigen Anstieg in den letzten 30 Tagen Gewinne mitnehmen könnten.

EGRAG Crypto prognostiziert sogar Kursziele von 13 US-Dollar bis 44 US-Dollar, betont jedoch, dass diese ambitionierten Werte eine enorme Kapitalzufuhr erfordern. Ein Kurs von 44 US-Dollar würde eine Marktkapitalisierung von 2,4 Billionen US-Dollar bedeuten – ein Wert, der den gesamten Kryptomarkt in Bewegung setzen würde. Analysten sind sich einig, dass XRP eine Phase erhöhter Volatilität bevorsteht, die sowohl Chancen als auch Risiken bietet.

Am Donnerstag notieren Krypto-Token wie XRP und Bitcoin zunächst schwächer. Anleger warten gespannt auf die Keynote von US-Präsident Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos. "Sollte sich Trump abermals nicht zu Bitcoin und Co äußern, dürfte dies als indirekte Absage verstanden werden", sagte Timo Emden von Emden Research im Vorfeld.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

