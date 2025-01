Für Arbeitnehmende der Schlüssel zur Produktivität im Job (FOTO)

Eschborn (ots) - Mehr Leistung und Produktivität - dafür ist in den Augen

deutscher Beschäftigter das Gemeinschaftsgefühl entscheidend. Während viele von

ihnen Vorteile in Präsenzarbeit sehen, bleibt das Bedürfnis nach Flexibilität

groß, zeigt eine neue Randstad Studie. Wie Arbeitgeber beides verbinden, erklärt

Richard Jager, CEO DACH Randstad.



Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:





- 81 % der deutschen Arbeitnehmenden wünschen sich ein Gefühl derZusammengehörigkeit bei der Arbeit.- 53 % würden kündigen, wenn sie dieses Gemeinschaftsgefühl vermissen - voreinem Jahr waren es noch 18%.- 82 % erbringen bessere Leistungen, wenn sie sich zugehörig fühlen. 80 % sehendafür bei Präsenzarbeit Vorteile - 62 % bei Remote Work.- Gleichzeitig liegt mehr Flexibilität auf Platz 2 der meistgenannten Wünscheder Arbeitnehmenden.Wie deutsche Unternehmen ihre Produktivität steigern und insgesamt mehr Schwungin die Wirtschaft kommt, ist heute Gegenstand einer breiten gesellschaftlichenund politischen Diskussion. Das diesjährige Randstad Arbeitsbarometer, eineweltweite Studie unter Arbeitnehmenden, für die auch mehr als 1.000 Menschen inDeutschland befragt wurden, zeigt: Gemeinschaft und Präsenz hält der Großteilfür eine bessere Leistung am Arbeitsplatz für unverzichtbar.Gemeinschaftsgefühl braucht Präsenz trotz Wunsch nach Flexibilität82 % der Arbeitnehmenden geben an, dass sie bessere Leistungen erbringen, wennsie sich als Teil einer Gemeinschaft fühlen. Beziehungen zu ihren Kolleg:innenaufzubauen fällt 80 % der Beschäftigten in Präsenz leichter, während zudem dieArbeit im Büro 74 % der Beschäftigten laut eigenen Angaben produktiver macht.Fehlt die Zugehörigkeit, ist das für die Hälfte (53 %) ein Kündigungsgrund - eindrastischer Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, als noch 18 % eine Bereitschaftzeigten, aus diesem Grund zu kündigen.Trotz den Vorteilen von Präsenz für die Gemeinschaft am Arbeitsplatz bleibt dasBedürfnis nach Flexibilität stark. Flexible Arbeitsbedingungen (44 %) rangierenhinter Gehaltserhöhungen (58%) auf Platz 2 der meistgewünschtenRahmenbedingungen von Arbeitnehmenden. 37 % haben schon einmal eine Stellegekündigt, weil sie mit dem Privatleben nicht vereinbar war. DasZugehörigkeitsgefühl sehen aber 62 % auch durch Remote Work gestärkt.Die richtige Mischung macht's"Unser Arbeitsbarometer zeigt: Das Gefühl von Gemeinschaft und Zugehörigkeit istein entscheidender Erfolgsfaktor für Beschäftigte und Unternehmen - und diePräsenz im Büro macht dabei einen wichtigen Unterschied, aber nicht ohne denrichtigen Mix an Flexibilität", resümiert Richard Jager, CEO DACH Randstad: "Ein