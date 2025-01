Alpro wird erster Partner für pflanzliche Milchalternativen bei Le Crobag (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Alpro, der Vorreiter im Bereich pflanzlicher

Milchalternativen, startet als erster Partner aus dem Bereich pflanzlicher

Milchalternative in diesem Monat seine Kooperation mit Le Crobag. Ab sofort wird

Alpro Barista Hafer als pflanzliche Milchalternative für Kaffeespezialitäten in

allen Le Crobag Filialen in Deutschland angeboten.



Mit der Zusammenarbeit setzen Alpro und Le Crobag ein klares Zeichen für die

Förderung einer nachhaltigen und vielfältigen Auswahl an pflanzlichen

Alternativen. Kund*innen haben nun in 93 Filialen an Bahnhöfen, Flughäfen und in

Stadtzentren in Deutschland die Möglichkeit, ihre Kaffeespezialitäten mit einer

pflanzlichen Milchalternative von Alpro zu genießen.





