Skoda Auto produziert 2024 weltweit über 925.000 Fahrzeuge (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Der tschechische Autohersteller konnte seine Produktion

gegenüber 2023 um 4,2 Prozent erhöhen



> 2024 feierte eine Rekordzahl neuer und aufgewerteter Modelle Produktionsstart,

zudem wurden die Vorbereitungen für den rein elektrischen Elroq und den

Fahrzeugbau in Vietnam abgeschlossen



> Skoda Auto hat mehr als 280.000 Batteriesysteme für zahlreiche Modelle des

Volkswagen-Konzerns sowie über eine Million Getriebe und fast 500.000 Motoren

hergestellt





> In Indien hat Skoda Auto das neue Kompakt-SUV Kylaq eingeführt, das ersteModell der Marke im beliebten Segment von unter vier Meter Fahrzeuglänge2024 hat Skoda Auto in seinen weltweiten Werken über 925.000 Fahrzeuge gefertigtund damit gegenüber dem Vorjahr um 4,2 Prozent zugelegt. Darüber hinaus hat dasUnternehmen mehr als 280.000 Batteriesysteme für Modelle der Volkswagen Gruppemit Elektro- und Plug-in-Hybridantrieb sowie über eine Million Getriebe und fast500.000 Motoren produziert. Das Werk am Stammsitz in Mladá Boleslav trug mitmehr als 575.000 gefertigten Skoda Fahrzeugen zu diesem Erfolg bei. 2024 feierteeine Rekordzahl neuer und aufgewerteter Modelle Produktionsstart, darunter dieBaureihen Scala, Kamiq, Kylaq, Octavia und Kodiaq. Zudem hat das Unternehmenseine internationalen Aktivitäten weiter gestärkt: Im indischen Werk Puneerhöhte es die Kapazitäten für das Kompakt-SUV Kylaq, das dritte Skoda Modellaus Indien für Indien. Zudem hat Skoda Auto die Vorbereitungen für denFahrzeugbau in Vietnam abgeschlossen und in Kasachstan mit der Montage desKodiaq auf Basis von SKD-Bausätzen (semi knocked down) begonnen.Andreas Dick, Skoda Auto Vorstand für Produktion und Logistik, erklärte: "AusProduktionssicht war 2024 eines der herausforderndsten Jahre in derUnternehmensgeschichte von Skoda Auto. Dies lag in der Rekordzahl neuer Modelle,der Erweiterung unserer internationalen Produktionskapazitäten und derOptimierung unserer Herstellungsprozesse begründet. Ich möchte dem gesamtenProduktions- und Logistik-Team für seine Hingabe und seine harte Arbeit danken,die ausschlaggebend waren, um diese Ergebnisse zu erreichen. Im vergangenen Jahrhaben wir wichtige Schritte unternommen, um unsere Wettbewerbsfähigkeit undEffizienz zu steigern, darunter die logistisch anspruchsvolle Verlagerung derOctavia-Produktion nach Kvasiny. Dadurch konnten wir freie Kapazitäten aufunserer einzigartigen flexiblen Montagelinie in Mladá Boleslav schaffen, auf dersowohl Fahrzeuge mit konventionellem Antrieb als auch Elektrofahrzeuge entstehenkönnen, und so den Weg für die Elroq-Baureihe frei machen."Fahrzeugproduktion in der Tschechischen Republik