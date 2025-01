Flughafen München setzt auf Smarter-Airports-Plattform für zukunftsfähige Digitalisierung

München (ots) - Die Flughafen München GmbH (FMG) geht eine enge Partnerschaft

mit dem dänischen Unternehmen Netcompany ein, um eine zukunftssichere,

KI-basierte Plattform und die Modernisierung des gesamten digitalen Ökosystems

des Flughafens zu realisieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die über 50

Millionen Passagiere jährlich schneller und reibungsloser durch den Flughafen

gelangen.



Das dänische IT-Unternehmen Netcompany, einer der führenden Anbieter für

verantwortungsvolle Digitalisierung in Europa, hat eine strategische

Partnerschaft mit der FMG geschlossen. Diese Zusammenarbeit umfasst eine

umfassende digitale Transformation und die Implementierung der AIRHART-Plattform

von Netcompany als neues operatives digitales Ökosystem zur Steuerung des

gesamten Flughafens.





AIRHART wird dabei als eine Art Betriebssystem agieren, das mehr als 900 Systememit über 14.000 Endpunkten verbindet. Dies ermöglicht es, Passagier- undGepäckströme effizienter und in Echtzeit zu steuern. Die Plattform, die bereitsden Flughafen Kopenhagen zum führenden datengesteuerten Flughafen Europasgemacht hat, vereint die zahlreichen Systeme und Echtzeitdaten des Flughafens ineinem einzigen Ökosystem. Damit wird ein sicherer, effizienter, flexibler undKI-gestützter Betrieb der vielfältigen Funktionen des Flughafens ermöglicht.Passagiere profitieren von deutlich kürzeren Wartezeiten und einerreibungsloseren Abwicklung - von der Sicherheitskontrolle bis zum Boarding.Gleichzeitig gewährleistet die Plattform präzisere Informationen für Passagierewährend ihres gesamten Aufenthalts am Flughafen."Der Flughafen München setzt konsequent auf Innovationen, um ein nahtlosesReiseerlebnis für die Millionen von Passagieren zu schaffen, die unser Drehkreuzbesuchen oder hier umsteigen. Die Einführung von AIRHART und unserePartnerschaft mit Netcompany sind ein bedeutender Schritt in Richtung diesesZiels. AIRHART ermöglicht es uns, effektiver auf die sich wandelndenAnforderungen des Flughafenbetriebs zu reagieren. Die Lösung bildet dieGrundlage für modernisierte Workflows, die sowohl aktuelle als auch zukünftigeAnforderungen erfüllen. Zudem ist sie ein zentraler Baustein auf dem Weg zueinem datengesteuerten Flughafen", erklärt Florian Lesch, Senior Vice PresidentIT am Flughafen München.Netcompany ist das größte IT-Unternehmen Dänemarks und führend in Europa in derEntwicklung, Transformation und Verwaltung komplexer, bedeutenderIT-Infrastrukturen in sowohl öffentlichen als auch privaten Sektoren. Nebengesellschaftswichtigen Systemen für Notfallmanagement, Transport undKommunikation verantwortet Netcompany unter anderem mehrere zentrale Zoll- undSteuersysteme in Europa und entwickelt die neue EU-Wallet, die das Fundament fürdie gesamte digitale Infrastruktur der EU bildet."Unsere Mission bei Netcompany ist es, Europa durch eine verantwortungsvolle,faire und transparente Digitalisierung unserer gemeinsamen Infrastruktur zustärken. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es unerlässlich, dass große Länder wieDeutschland diese Entwicklung aktiv mitgestalten. Während wir in Nordeuropabereits weltweit führend in der Digitalisierung sind, liegt in Deutschland einenormes ungenutztes technologisches Potenzial. Daher freuen wir uns, dasdigitale Fundament Deutschlands durch unsere umfassende Erfahrung in derverantwortungsvollen Digitalisierung Europas zu stärken. Gemeinsam mit demFlughafen München zeigen wir auf, wie eine notwendige Digitalisierung inDeutschland gelingen kann, um das Land wieder an die Spitze der technologischenEntwicklung in Europa zu bringen", sagt André Rogaczewski, CEO von Netcompany.Im Rahmen der Vereinbarung wird Netcompany ein lokales Büro in München eröffnen,wo das Unternehmen bereits bestehende Verträge mit dem öffentlichen Sektor hat.