Acht Copolyesterharze von Eastman erhalten RecyClass-Zulassung

Cristal EN076

Cristal One

Cristal One Pro

Cristal One IM812

Cristal One E

Cristal One E Lux

Darüber hinaus wurden zwei der Harze von Eastman, Cristal EN067 und Cristal EN059, als begrenzt kompatibel anerkannt.

Die Zulassung erfolgte nach unabhängigen Tests, die von PTI-Europe und Plastics Forming Enterprises (PFE) nach einer angepassten Version des Protokolls zur Bewertung der Wiederverwertbarkeit von PET-Flaschen durchgeführt wurden.1

Diese modifizierten Copolyester beeinträchtigen die etablierten Recyclingverfahren nicht, was sie zu einer idealen Lösung für Nicht-Getränkeverpackungen wie Hautpflegetiegel, -flaschen, -kappen und Farbkosmetik macht. Aufgrund ihrer geringeren Kristallisationsrate im Vergleich zu Standard-PET bieten diese Harze Haltbarkeit, hohe Transparenz und Glanz in den Endprodukten.

Die Ergebnisse verdeutlichen die laufenden Bemühungen der Kunststoffindustrie um die Entwicklung von Hochleistungs-Verpackungslösungen, die mit den modernsten Recycling-Infrastrukturen in Einklang stehen und zur Erhöhung der Kreislauffähigkeit von Kunststoffen beitragen.

Über RecyClass

RecyClass ist eine gemeinnützige, branchenübergreifende Initiative, die die Recyclingfähigkeit von fördert, Transparenz über die Herkunft von Kunststoffabfällen schafft und einen harmonisierten Ansatz für die Berechnung und Rückverfolgbarkeit von recyceltem Kunststoff in Europa entwickelt. RecyClass entwickelt Protokolle zur Bewertung der Recyclingfähigkeit und wissenschaftliche Testmethoden für innovative Kunststoffverpackungsmaterialien, die als Grundlage für die Design for Recycling-Richtlinien und das RecyClass Online Tool dienen. RecyClass hat die Zertifizierung der Wiederverwertbarkeit von Kunststoffverpackungen, die Zertifizierung des Recyclingprozesses und die Zertifizierung der Rückverfolgbarkeit von Kunststoffprodukten eingeführt.

RecyClass - Plastic Future is Circular

Über Eastman

Eastman wurde 1920 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Spezialmaterialien, das eine breite Palette von Produkten herstellt, die in Gegenständen des täglichen Gebrauchs zu finden sind. Mit dem Ziel, die Lebensqualität auf materielle Weise zu verbessern, arbeitet Eastman mit seinen Kunden zusammen, um innovative Produkte und Lösungen zu liefern und sich gleichzeitig für Sicherheit und Nachhaltigkeit einzusetzen. Das innovationsgetriebene Wachstumsmodell des Unternehmens profitiert von erstklassigen Technologieplattformen, intensiver Kundenbindung und differenzierter Anwendungsentwicklung, um seine führende Position in attraktiven Endmärkten wie Transport, Bau und Verbrauchsgüter auszubauen. Als globales und vielfältiges Unternehmen beschäftigt Eastman rund 14.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt und beliefert Kunden in mehr als 100 Ländern. Das Unternehmen hatte 2023 einen Umsatz von etwa 9,2 Milliarden Dollar und hat seinen Hauptsitz in Kingsport, Tennessee, USA. Weitere Informationen finden Sie unter eastman.com.

Um mehr über Eastmans Kreislauflösungen für Kosmetikverpackungen zu erfahren, besuchen Sie Circularity | Sustainability | Eastman

1 RecyClass Protokolle zur Bewertung der Wiederverwertbarkeit

