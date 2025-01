ZenaTech übernimmt KJM Land Surveying LLC – eine zweite Übernahme zur Beschleunigung von Drohneninnovationen bei Landesaufnahmen sowie zum Aufbau einer Basis für sein Drone-as-a-Service-Geschäft im Südosten

(Vancouver, British Columbia, 23. Januar 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf Drohnen auf der Basis von künstlicher Intelligenz, Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt die Übernahme von KJM Land Surveying LLC bekannt, einem etablierten Technikunternehmen für Landesaufnahmen in Pensacola, Florida, mit einer langjährigen Geschichte und einer Vielzahl von Stammkunden. Dies ist die zweite Übernahme von ZenaTech im Rahmen seiner umfassenderen Strategie, die Landesaufnahmebranche durch den beschleunigten Einsatz von Drohnen in puncto Geschwindigkeit, Genauigkeit und Innovation zu revolutionieren. Die Übernahme wird auch die Basis für die südöstliche US-Region des nationalen Drone as a Service- (DaaS)-Geschäfts bilden, das die Drohnenlösungen der Tochtergesellschaft ZenaDrone nutzt.