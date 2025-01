Aktie sprintet los

Der währungsbereinigte Umsatz von Adidas stieg um 19 Prozent, während der Umsatz in um 24 Prozent auf 5,965 Mrd. Euro (erwartet: 5,31 Mrd. EUR) zulegte. Ohne Berücksichtigung der Yeezy-Verkäufen erzielte das Unternehmen ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 18 Prozent. Besonders erfreulich war die sichtlich verbesserte Bruttomarge, diese konnte um 5,2 Prozentpunkte auf 49,8 Prozent (2023: 44,6 %) weiter ausgebaut werden. Das Betriebsergebnis lag bei 57 Mio. Euro (erwartet minus 61 Mio. EUR), nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein operativer Verlust von 377 Mio. Euro angefallen war.

Oberhalb von 243,90 Euro werden bei der Adidas-Aktie nun Chancen auf eine Rallyefortsetzung zunächst an 290,30 und darüber in den Bereich um die 306,90 Euro gesehen und bieten sich für ein entsprechendes Investment auf der Oberseite an. Durch die starke Wochenkerze zeichnet sich aktuell ein positives Signal für das Wertpapier ab, sodass die letzte Hürde bestehend aus dem 61,8 % Fibonacci-Retracement ebenfalls geknackt werden dürfte. Gerät der Wert jedoch stärker unter Druck und fällt überraschend unter 231,00 Euro zurück, müsste mit einem abermaligen Test des mittelfristigen Abwärtstrends bestehend seit Mitte November 2022 um 220,80 Euro gerechnet werden. Anzeichen für eine derartige Schwächephase sind weder aus technischer noch fundamentaler Sicht auszumachen.

Adidas AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: Der dynamische Kursanstieg über die letzte Hürde bei 243,90 Euro kann für erste vorsichtige Long-Positionen mit Zielen bei 290,30 und darüber 306,90 Euro genutzt werden. Als Zugvehikel könnte beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MJ5N1W zum Einsatz kommen und würde am Ende eine Renditechance von 120 Prozent bieten. Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 7,58 und 9,24 Euroermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 271,00 Euro allerdings noch nicht überschreiten, im Schein würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 5,65 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch gut einige Wochen bis Monate bis zum Zieleinlauf einplanen.