750.000 Impfstoff-Dosen gegen Maul- und Klauenseuche geplant

POTSDAM (dpa-AFX) - Ein Pharmaunternehmen stellt zum Schutz vor der Maul- und Klauenseuche vorsorglich 750.000 Impfstoff-Dosen für Klauentiere her. Das teilte das Agrarministerium in Potsdam auf Anfrage mit. Um welches Unternehmen es sich handelt, sagte die Behörde jedoch nicht. Die 750.000 Dosen an Flüssigimpfstoff für ganz Deutschland sollen beim Hersteller zunächst gelagert werden.

Ob sie überhaupt zum Einsatz kommen, hängt von der Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche (MKS) ab. Bislang wurde allein bei einer Büffelherde im brandenburgischen Hönow vor rund zwei Wochen die für Klauentiere hoch ansteckende Viruserkrankung nachgewiesen. Weitere Fälle in anderen Tierbeständen gab es nicht. Die Untersuchungen von Proben dauern aber an.