DZ Bank belässt Aixtron auf 'Kaufen' - Fairer Wert 23 Euro

Hisense shows a 136-inch microLED TV, says it is 'consumer ready' https://www.microled-info.com/hisense-shows-136-inch-microled-tv-says-it-consumer-readyThis is a 4K 120Hz TV that offers high brightness (up to 10,000 nits) and is powered by Hisense's flagship Hi-View AI Engine X. Other features include Variable Refresh Rate, Auto Low Latency Mode, and support for FreeSync Premium Pro. The 136MX runs on Hisense's own VIDAA smart OS platform.Hisense did not yet reveal whether it plans to release this TV anytime soon, and at what price. But we can expect this to be an ultra-premium product, like all other microLED TVs.Mit Hisense hat nun auch ein relativer TV Billigheimer aus China einen µLED TV vorgestellt , natürlich wird es noch 3-4 Jahre dauern bis µLED TV Preise unter die 10.000 Euro fallen werden , aber die µ LED nimmt langsam aber sicher fahrt auf .Der TV selbst bietet bereits alle wichtigen Features = low latency mode für Games , VRR und Freesync pro und das mit 10 000 nits Helligkeit. Der Hisense TV reiht sich in eine lange Reihe µLED Produkte ein die eigentlich startklar sind und nur darauf warten das die µLED Massenproduktion anläuft was spätestens 2027/2028 der Fall sein soll , wobei einige auch schon 2026 mit der Massenfertigung anfangen könnten , AOU hat bereits jetzt , im Januar 2025 eine erste µLED Produktionslinie zur Massenfertigung in Betrieb genommen, AOU will gleich mehrere ältere LED Werke auf die µLED umstellen und setzt voll auf die µLED