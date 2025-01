Woolpert ernennt Neil Churman zum Vorstandsvorsitzenden

Churman hat sich auf die Förderung von strategischem Wachstum und operativer Exzellenz in der Architektur-, Ingenieur-, Geodaten- und Technologiedienstleistungsbranche spezialisiert. Churman wurde 2022 von Cattran angeworben und zum ersten Chief Corporate Development Officer des Unternehmens ernannt. Seitdem hat Churman das Unternehmen durch fünf strategische Akquisitionen geführt, über 800 Mitarbeiter eingestellt und die Kapazitäten des Unternehmens in den USA, Europa und Australien erweitert. 2024 erzielte das Unternehmen unter seiner operativen Führung als Präsident das beste Finanzergebnis in seiner 114-jährigen Geschichte.

Vor seiner Tätigkeit bei Woolpert war Churman bei TRC Companies, 7 Mile Advisors, Morrissey Goodale und Michael Baker International tätig. Churman ist Absolvent der Tepper School of Business der Carnegie Mellon University, wo er einen Master of Business Administration erwarb, und der Swanson School of Engineering der University of Pittsburgh, wo er einen Bachelor of Science in Bau- und Umweltingenieurwesen erwarb. Churman wird weiterhin im Büro des Unternehmens in Pittsburgh arbeiten.

„Ich fühle mich geehrt, diese Aufgabe zu übernehmen, und bin stolz auf die Verantwortung, unser über 100-jähriges Erbe bei der Unterstützung wichtiger Programme für unsere Kunden weiterzuführen. Ich werde mich auch dafür einsetzen, unsere Kultur zu stärken und sicherzustellen, dass wir für alle unsere Mitarbeiter weltweit einen großartigen Arbeitsplatz schaffen", sagte Churman. „Woolpert hat eine Kultur aufgebaut, die auf Unterstützung, Innovation und Leistungsbereitschaft beruht, und wir werden diesen Weg des Erfolgs weitergehen. Ich bin stolz darauf, Teil unseres fantastischen globalen Teams zu sein, den Weg fortzusetzen, den ein so herausragender Leiter wie Scott Cattran geebnet hat, und uns in das nächste Kapitel dieses großartigen Unternehmens zu führen."