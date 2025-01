Salzgitter - Aktie im Rampenlicht - 23.01.2025

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,45 % geändert.

ROUNDUP: Puma enttäuscht im vierten Quartal - Sparprogramm geplant HERZOGENAURACH - Der Sportartikelkonzern Puma hat im Schlussquartal 2024 mehr verdient, doch zugleich die Markterwartungen deutlich verfehlt. Analysten zeigten sich enttäuscht, …

Aus dem Nichts hebt die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter am Donnerstag um +6% ab. Das steckt dahinter und so kann es mit den Papieren des Stahlkonzerns jetzt weitergehen. Mögliche Übernahme angekündigt Bei Salzgitter sind plötzlich die Übernahmefantasien zurück. Am Donnerstag schoss die Aktie deutlich nach oben, nachdem ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg darauf verwiesen hatte, […] The post Salzgitter-Aktie +6%: Fantasie plötzlich zurück first appeared on sharedeals.de.

Der Salzgitter-Konzern hat Gespräche mit den Unternehmen GP Günter Papenburg und TSR Recycling über ein mögliches öffentliches Angebot bestätigt. Das Konsortium habe ein indikatives und nicht-bindendes Angebot von rund 18,50 Euro je Aktie …