Salzgitter bestätigt Übernahmeangebot - Land skeptisch - Kurssprung

rabajatis schrieb vor 1 Stunde

DAS kann man auch ganz anders sehen. Denn derzeit ist Aurubis auf dem Blatt Papier noch nicht gebunden, es gibt noch keine Konsolidierung bei der Salzgitter AG, auch wenn die Salzgitter AG mit ihren 29,9x% Stimmenanteil schon ein wesentlicher Faktor sein wird. Siehe die vergangenen Personalentscheidungen bei Aurubis.



Wenn es ein Angebot an die Salzgitter Aktionäre geben würde, wenn dieses Angebot erfolgreich wäre und das Konsortium die Mehrheit der Salzgitter Aktien halten würde, dann ist die Frage, ob einer der Konssortiumsanteilseigner evtl. auch Aurubis-Aktien hält. Und wie es dann wäre mit der Konsolidierung bei der Salzgitter AG. Also ob man da dann nicht von einer Absprache auf Aktionärsebene mit dem Anteilspaket der Salzgitter AG ausgehen müsste und die Salzgitter AG die Aurubis AG konsolidieren muss.



In dem Moment wo da passieren würde, würden sich die Kennzahlen der Salzgitter AG massiv verändern. Der ausgewiesene Umsatz wäre ca. doppelt so hoch. Der ausgewiesene Gewinn vor Minderheitenanteilen würde stark steigen - je nach Gewinnlage im Stahlsegment. Die Salzgitter AG würde nicht mehr als Stahl AG gesehen werden, sondern als Multi-Metal-Company. Und anders herum wäre die Übernahme Phantasie bei der Aurubis AG erloschen. Was im Zweifel nicht positiv für den Aurubis Aktienkurs wäre.



Aus meiner Sicht ist ein eventuelles Übernahmeangebot für die Salzgitter AG kein Ereignis bei dem ich meine Aktien andienen würde. Das wäre nur bei einem Angebot der Fall, das den Wert der Salzgitter AG auch widerspiegelt. Und das liegt dann für mich im Bereich deutlich über 50 Euro je Aktie.