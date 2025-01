DZ BANK stuft Traton auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Traton von 38 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er sehe die neuerlichen Spekulationen über eine potenzielle Platzierung von Traton-Aktien durch Volkswagen "grundsätzlich positiv", schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein höherer Anteil an frei handelbaren Aktien würde den seit dem Börsengang bestehenden Attraktivitätsnachteil der Aktie im Vergleich zu den Wettbewerbern verringern. Der neue faire Wert resultiere aus den für 2024 erhöhten und für 2025 reduzierten Schätzungen./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2025 / 14:03 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2025 / 14:25 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 28,20EUR auf Tradegate (23. Januar 2025, 15:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Holger Schmidt

Analysiertes Unternehmen: Traton

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m