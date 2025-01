Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 01-2025

Liebe Leserinnen und Leser,

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie der Woche

Vizsla Silver mit drastischer Ressourcenerhöhung

Vizsla Silver vermeldete kürzlich die Ergebnisse einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung für sein Panuco Projekt. Dabei zeigte sich eine 43%ige Steigerung der gemessenen und angezeigten Mineralressourcen von 155,8 auf 222,4 Moz AgEq sowie eine 9,4 %ige Steigerung des gemessenen und angezeigten Gehalts bei Copala (580 g/t auf 635 g/t AgEq).

News: Vizsla Silver meldet 43%ige Steigerung der gemessenen und angezeigten Mineralressourcen bei Panuco, einschliesslich 46 Moz mit einem Grad von 640 G/T AgEq in der ersten gemessenen Ressourcenschätzung

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Calibre Mining vermeldet Rekordproduktion und erfüllt abermals Grundsätze des World Gold Council

Wie Calibre Mining kürzlich mitteilte, hat das Unternehmen eine konsolidierte Rekordproduktion von 76.269 Unzen Gold im vierten Quartal und eine konsolidierte Goldproduktion für das gesamte Jahr von 242.487 Unzen erreicht, was die aktualisierte Prognose für 2024 (230.000 - 240.000 Unzen) übertraf.

Zudem hat man das vierte Jahr in Folge die Grundsätze für verantwortungsvollen Goldabbau des World Gold Council eingehalten, was Calibres kontinuierliches Engagement für Nachhaltigkeit, Transparenz und ethische Bergbaupraktiken widerspiegelt. Calibre hat damit eine konsequente Führungsrolle bei der Integration der RGMPs in seine Geschäftstätigkeit bewiesen.

News: Calibre liefert im 4. Quartal eine Rekordgoldproduktion von 76.269 Unzen

News: Calibre erfüllt auch im 4. Jahr die Grundsätze für verantwortungsvollen Goldabbau des World Gold Council

Canada Nickel schließt wichtige Vereinbarungen

Canada Nickel gab vor kurzem die Unterzeichnung von zwei endgültigen Vereinbarungen bekannt - die bereits zuvor gemeldete Transaktion mit Noble Mineral Exploration und eine endgültige Vereinbarung mit dem primären Inhaber der Oberflächenrechte in Crawford und den umliegenden Gemeinden, um den Zugang zu 32.000 Acres an Oberflächenrechten zu sichern, die für die Errichtung des Crawford-Nickelsulfid-Projekts erforderlich sind.

News: Canada Nickel unterzeichnet endgültige Vereinbarungen zur Gründung von ExploreCo und Konsolidierung der Crawford Surface

Cosa Resources schließt Joint Venture Vereinbarung mit Denison Mines ab

Cosa Resources gab jüngst bekannt, dass es die Übernahme einer 70%igen Beteiligung an einem Portfolio aussichtsreicher Uranprojekte von Denison Mines Corp. abgeschlossen hat. Denison ist nun mit 19,95 % der größte Anteilseigner von Cosa und hat sich zu einer Mindestbeteiligung von 1.000.000 CA$ an zukünftigen Kapitalfinanzierungen verpflichtet. Cosa erwartet in den kommenden Wochen den Beginn von Diamantbohrungen auf dem Projekt Murphy Lake North, das nur 4 Kilometer von der Weltklasse-Lagerstätte Hurricane entfernt liegt.

News: Cosa Resources schließt Vereinbarung zur Gründung von Joint Ventures mit Denison Mines für mehrere Uranprojekte ab

Endeavour Silver mit starkem viertem Quartal und Ausblick auf die Förderung in 2025

Endeavour Silvers Produktion lag im abschließenden vierten Quartal am oberen Ende der aktualisierten Prognosen und belief sich auf 718.797 Unzen Silber und 2.622 Unzen Gold. Damit erreichte das Unternehmen im Gesamtjahr 2024 eine Produktion von 4.471.824 Unzen Silber und 39.047 Unzen Gold, was einer Produktion von 7,6 Millionen Unzen Silberäquivalent entspricht.

Für das Jahr 2025 wird eine Silberproduktion in einem Bereich von 4,5 bis 5,2 Millionen Unzen und eine Goldproduktion zwischen 30.500 und 34.000 Unzen erwartet, womit die gesamte Silberäquivalent-Produktion auf zwischen 7,0 und 7,9 Millionen Unzen steigen würde.

News: Endeavour Silver produziert 4.471.824 Unzen Silber und 39.047 Unzen Gold (7,6 Mio. Unzen Silberäquivalent) im Jahr 2024; verbesserte Produktion im vierten Quartal erfüllt die aktualisierte Jahresprognose

News: Endeavour Silver stellt Update hinsichtlich Fortschritt bei Terronera bereit

Foran Mining beginnt mit wichtiger Bohrkampagne

Foran Mining gab kürzlich bekannt, dass das Winterbohrprogramm 2025 in der Zone Tesla, einem Teil des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts McIlvenna Bay, das sich im Osten von Saskatchewan befindet, angelaufen ist. Das Bohrprogramm begann Anfang Januar und wird voraussichtlich das größte in der Geschichte des Unternehmens sein und über 30.000 Meter Bohrungen mit acht Bohrgeräten während der Wintermonate umfassen.

News: Foran beginnt mit Winterbohrprogramm 2025 in der Tesla Zone

Fortuna Mining verkauft San Jose Mine

Fortuna Mining gab vor wenigen Tagen bekannt, dass es eine verbindliche schriftliche Vereinbarung über den Verkauf seiner 100-prozentigen Beteiligung an der Compañia Minera Cuzcatlan S.A. de C.V. an Minas del Balsas S.A. de C.V., ein privates mexikanisches Unternehmen, abgeschlossen hat. Cuzcatlan ist zu 100 Prozent an der Mine San Jose im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca beteiligt. Nach dem Verkauf wird Fortuna keine Anteile mehr an der Mine San Jose haben, mit Ausnahme einer Netto-Schmelzabgabe. Die Mine San Jose sollte ab Anfang 2025 ohnehin schrittweise geschlossen werden.

News: Fortuna gibt den Verkauf der nicht zum Kerngeschäft gehörenden San Jose Mine in Mexiko bekannt

Hannan Metals stößt auf große Anomalie

Hannan Metals gab kürzlich die Identifizierung einer 1,2 Kilometer langen aufladbaren Anomalie auf dem Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Sortilegio im Gebiet Belen des zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Projekts Valiente in Peru bekannt. Die Entdeckung dieser ausgedehnten Anomalie bei Sortilegio stellt dabei einen bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen dar, da sie ähnliche Eigenschaften wie die weltweiten gold- und kupferhaltigen alkalischen Porphyrsysteme aufweist.

News: Hannan Metals entdeckt eine 1,2 km lange aufladbare Anomalie im Sortilegio-Kupfer-Gold-Porphyr, Valiente Peru

IsoEnergy startet richtungsweisendes Bohrprogramm und übt Verkaufsoption für Joint Venture aus

IsoEnergy vermeldete vor wenigen Tagen den Beginn seines Winterexplorationsprogramms 2025 im östlichen Athabasca-Becken, das auf der erfolgreichen Saison 2024 des Unternehmens aufbauen soll. Auf dem Projekt Larocque East, das die hochgradige Lagerstätte Hurricane enthält, sind Bohrungen über insgesamt 8.800 Meter geplant, wobei die Mobilisierung zum Projekt bereits im Gange ist. Der Schwerpunkt des Programms liegt auf der Erkundung des Potenzials für eine Ressourcenerweiterung in der Nähe der Lagerstätte Hurricane sowie auf der Evaluierung von neuen Zielen entlang des Larocque-Trends östlich von Hurricane.

Weiterhin gab das Unternehmen bekannt, dass es seine Verkaufsoption gemäß den Bedingungen ihres Joint Ventures mit Purepoint Uranium ausgeübt hat. Mit dieser gestärkten Partnerschaft sind beide Unternehmen nun strategisch positioniert, um gemeinsam die Exploration von zehn äußerst aussichtsreichen Uranprojekten mit einer Fläche von über 98.000 Hektar im östlichen Athabasca-Becken voranzutreiben.

News: IsoEnergy startet Winterexplorationsprogramm 2025 im Athabasca-Becken

News: IsoEnergy übt Verkaufsoption zur Stärkung der Partnerschaft mit Purepoint aus

Mogotes Metals konsolidiert Filo-Distrikt

Mogotes Metals gab vor kurzem eine Option für den Erwerb von Mineralkonzessionen in Chile bekannt, die zusätzliche 1303 Hektar des Kupfer-Gold-Silber-Distrikts Vicuña sichert. Die Claims grenzen an das Grundstück von Filo Corp. und das Projekt Filo Sur des Unternehmens an, wodurch Mogotes die Kontrolle über die südliche Projektion des produktiven Kupfer-Gold-Silber-Trends Filo Del Sol erhält.

News: Konsolidierung des Bezirks Vicuña: Mogotes unterzeichnet Option auf an Filo Del Sol angrenzende Explorations-Claims mit CMP

Osisko Development mit Veränderungen im Management

Osisko Development gab zu Jahresbeginn die Ernennung von David Rouleau zum Vice President, Project Development (Projektentwicklung), bekannt. Zusätzlich zu seiner ernannten Rolle wird Rouleau während der Übergangszeit, bis ein ständiger COO ernannt wird, Unterstützung in der Unternehmensführung leisten und eine aktive Rolle bei der Förderung der operativen Bereitschaft für das Goldprojekt Cariboo übernehmen.

News: Osisko Development stellt ein Update zur Geschäftsleitung bereit

Osisko Gold Royalties liefert vorläufige Zahlen für 2024

Osisko Gold Royalties lieferte zu Beginn des Jahres vorläufige Zahlen für 2024. Demnach erwirtschaftete das Unternehmen im vierten Quartal 2024 20.005 zurechenbare Unzen Goldäquivalent ("GEOs"), was einer Gesamtzahl von 80.740 GEOs im Jahr 2024 entspricht und damit die Mitte der revidierten GEO-Lieferprognose des Unternehmens von 77.000-83.000 GEOs erreichte.

News: Osisko gibt vorläufige Zahlen für Q4 2024 bekannt inkl. Geolieferungen mit jährlicher Rekord-Cash-Marge

Skeena Gold & Silver erhält 45 Millionen Dollar

Skeena Gold & Silver hat am 30. Dezember 2024 im Rahmen seines Gold-Stream-Arrangements wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 25. Juni 2024 beschrieben, eine Finanzierung in Höhe von 45 Millionen US$ erhalten.

News: Skeena Gold & Silver zieht 45 Millionen US$ an Finanzmitteln im Rahmen des Gold Stream Arrangements ab und gibt ein Fortschrittsupdate für Eskay Creek bekannt

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

