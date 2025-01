Skanska: Spezialist für Rechenzentren verzeichnet immer mehr Aufträge!

Skanska ist ein weltweit führendes Bauunternehmen mit Hauptsitz in Schweden. Gegründet im Jahr 1887, hat sich Skanska zu einem der größten Bauunternehmen der Welt entwickelt und ist bekannt für seine Expertise in verschiedenen Baubereichen wie Wohn-, Gewerbe- und Infrastrukturprojekten.

Die Aktien von Konzernen, die eine große Expertise beim Bau von Rechenzentren besitzen, werden bei den Anlegern immer beliebter. Hochtief und Schneider Electric profitieren schon ordentlich von diesem Boom. Skanska bekommt auch immer mehr vom großen Rechenzentren-Kuchen ab. Die Schweden sind hierzulande aber bei weitem nicht so bekannt wie Hochtief oder Schneider Electric. Das dürfte sich aber schnell ändern, denn fundamental steht der Bauriese aus Schweden mindestens genauso gut da wie Hochtief.

Das Unternehmen ist international tätig und hat starke Präsenzen in Europa, Nordamerika und anderen Teilen der Welt. Skanska ist bekannt für seinen Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovationsführerschaft im Bauwesen. Sie sind Vorreiter in der Anwendung moderner Bautechniken und umweltfreundlicher Baustoffe, was sie zu einem wichtigen Akteur im Bereich der grünen Bauwirtschaft macht.

Skanska engagiert sich auch stark in der Entwicklung und Realisierung von Großprojekten, einschließlich Hochhäusern, Brücken, Autobahnen, öffentlichen Gebäuden und Rechenzentren. Besonders bei letzterem hat der schwedische Konzern in den letzten Jahren seine Aktivitäten verstärkt, insbesondere aufgrund der steigenden Nachfrage nach digitalen Infrastrukturen und Cloud-Diensten. Skanska verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Planung und dem Bau hochmoderner und energieeffizienter Rechenzentren.

Wer etwas tiefer in die Zahlen von Skanska blickt, der wird feststellen, dass der Anteil von Projekten für Rechenzentren bei Skanska immer stärker wächst. Bis etwa 2023 machten diese Projekte nur einen kleinen einstelligen Prozentsatz des gesamten Auftragsvolumens aus. Inzwischen liegt ihr Anteil bei 20 Prozent – Tendenz weiter steigend.

Aus diesem Grund muss sich Skanska in Sachen Performance nicht hinter Schneider Electric oder Hochtief verstecken. Die Schweden liegen hier sehr gut im Rennen.

Auch fundamental müssen sich die Schweden nicht verstecken. Mit einem geschätzten KGV von 14,6 für das laufende Jahr hat die Aktie in diesem Trio für Rechenzentren den besten Wert auf ihrer Seite. Mit einer erwarteten Dividendenrendite von 3,37 Prozent hinkt sie zwar etwas hinter Hochtief (3,93) hinterher, aber übertriff Schneider Electric (1,53) deutlich.

Mein Tipp: In schwedischen Kronen versucht der Chart gerade den Ausbruch perfekt zu machen und das Hoch aus dem Jahr 2021 ins Visier zu nehmen. Anleger sollten jetzt einen Fuß in die Tür stellen. Überwindet die Aktie das Hoch von vor drei Jahren, dann kann die Position weiter ausgebaut werden.

Die Auftragsbücher der Schweden sind prall gefüllt. Aber die Zahlen für das dritte Quartal trafen den Geschmack der Anleger nicht exakt. Investierte Anleger sollten daher den 7. Februar im Auge behalten. Da veröffentlicht Skanska seine Zahlen für das abgelaufenen Geschäftsjahr.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der nline-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!





Gewinner im Megamarkt 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!