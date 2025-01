Euro bewegt sich weiter um die Marke von 1,04 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag wie schon am Vortag um die Marke von 1,04 US-Dollar geschwankt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0403 Dollar. Das sind über zwei Cent mehr als beim Zwischentief Mitte des Monats. Ende September hatte er allerdings noch bei 1,12 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0404 (Mittwoch: 1,0443) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9611 (0,9575) Euro.

Es gab am Donnerstag nur wenige Impulse. In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche unerwartet deutlich gestiegen. Sie befinden sich jedoch weiterhin auf eine vergleichsweise niedrigem Niveau. Die Zahlen seien allerdings durch die Brände in Kalifornien nach oben verzerrt worden, kommentierte Samuel Tombs, Ökonom bei Pantheon Macroeconomics. Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Die Zinssenkungserwartungen durch die US-Notenbank Fed für dieses Jahr wurden auch durch robuste Arbeitsmarktdaten stark gedämpft.