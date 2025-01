Thyssenkrupp bauen Kursgewinne aus - MDax-Spitze

Freshmakerle schrieb heute 10:56

Immer ruhig mit den jungen Pferden!...



Die Deka kann mit ihrer 0,3 % Stimmen Berechtigung sein, wofür sie will, sie wird keinen Ausschlag geben.



Der Kurs wird natürlich einen Abschlag erleben, aber bei 0,15 Dividende wird dieser überschaubar sein, in der Regel nicht mehr als 0,15 €, eher weniger. Es verläuft sich also im Sande meiner Meinung nach.



Die Hauptversammlung wird aus meiner Sicht ein Non-Event mit einem üblichen Kurs rauf und runter wie an allen anderen Tagen.



Langfristig sollte der Kurs steigen, aber 11 Euro sind auch eine Utopie - woher soll es denn kommen?!?