Potenziale nutzen, Investitionen ankurbeln / Kongress "Kraftstoffe der Zukunft"

Berlin (ots) - Die Nutzung von Biomasse ist ein wichtiger Baustein für mehr

Klimaschutz. Das zur Verfügung stehende Potenzial wird jedoch noch nicht

ausreichend genutzt. Darauf weist Prof. Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer

en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie, anlässlich des Kongresses

"Kraftstoffe der Zukunft 2025" in Berlin hin. Um in neue Technologien in großem

Stil investieren zu können, seien jedoch Änderungen am Regelwerk erforderlich.



"Der Endenergiebedarf wird in Deutschland derzeit nur zu rund einem Fünftel

durch Strom gedeckt. Den Rest leisten überwiegend Moleküle wie Öl und Gas. Damit

die Energiewende gelingt, brauchen wir daher auch eine Molekülwende - hin zu in

der Gesamtbilanz CO2-neutralen Molekülen", so Küchen. Diese seien nicht nur dort

gefragt, wo elektrische Antriebe an ihre Grenzen stoßen, zum Beispiel im Flug-

und Schiffsverkehr, und für die Versorgung der Industrie mit Grundstoffen,

sondern sie sind auch notwendig für ein auch im Krisenfall resilientes

Energiesystem.







CO2-neutraler flüssiger Energieträger und chemischer Rohstoffe. Eine Analyse

einschlägiger Studien vom Deutschen Biomasseforschungszentrum (DBFZ) im Auftrag

von en2x zeigt: Durch die Nutzung beispielsweise biogener Abfälle und Reststoffe

aus der Landwirtschaft wäre der Ersatz von Mineralölprodukten in großem Umfang

möglich. "Dabei kann die bestehende Infrastruktur bestehen bleiben", so Küchen.

"Bereits heute sind Raffinerien mit geringen Anpassungen in der Lage, derartige

erneuerbare oder recycelte

CO2-armer Produkte herzustellen." Dieses sogenannte Co-Processing, die

gemeinsame Verarbeitung von fossilen und erneuerbaren Rohstoffen, müsse auch in

Deutschland umfassend ermöglicht werden. Wichtig sei dabei, die erneuerbaren

Rohstoffanteile flexibel solchen Raffinerieprodukten wie Kraftstoffen zurechnen

zu dürfen, für die gesetzliche Klimaschutzanforderungen zu erfüllen sind.



Bislang werden in Deutschland vor allem Anbaubiomasse wie Raps und

Altspeisefette als biogene Rohstoffe genutzt. Für die Zukunft geht es vor allem

um den Einsatz weiterer Rest- und Abfallstoffe, wie etwa Stroh- und Holzresten,

aber auch Algen. Deren Verarbeitung zu fortschrittlichen Biokraftstoffen

erfordert, ähnlich wie die Produktion von E-Fuels aus Wasserstoff und CO2, hohe

Investitionen in neue Technologien, denen die Politik mit risikomindernden

Maßnahmen nun den Weg ebnen müsse: "Wir brauchen langfristige Anreize für

Investitionen, die Beseitigung regulatorischer Unsicherheiten und eine

konsequente CO2-Bepreisung einschließlich einer Reform der Energiebesteuerung,

die sich an der Klimawirkung der Kraftstoffe bemisst", so Küchen.

Grundvoraussetzung sei dabei eine technologieoffene Regulierung: "Je breiter die

potenziellen Anwendungsbereiche für CO2- arme und -neutrale Produkte sind, desto

aussichtsreicher die Investition und geringer das Risiko für Investoren."



