MEDIALIFT GmbH bringt eigene Vertriebs-Software für Software- und IT-Unternehmen an den Start (FOTO)

Bruchsal (ots) - Während der Bedarf an digitalen Lösungen regelrecht explodiert,

schaffen es weiterhin nur die wenigsten Software- und IT-Unternehmen, wirklich

davon zu profitieren - meist aufgrund mangelhafter Vertriebsstrukturen. Die

dringend benötigte Unterstützung erhalten sie dabei von der MEDIALIFT GmbH in

Form von individuellen Kampagnen und gezielten Prozessoptimierungen. Welche

Rolle die neue Software MYMEDIALIFT dabei spielt und wie sich das Angebot

konkret zusammensetzt, erfahren Sie hier.



Der Markt für digitale Lösungen boomt, doch viele mittelständische Software- und

IT-Unternehmen stehen vor einem fundamentalen Problem: Trotz wachsender

Nachfrage schaffen sie es schlichtweg nicht, ihre internen Abläufe im

notwendigen Maße zu modernisieren und ihr Angebot zielgerichtet zu vermarkten:

Hier fehlt es oft an klaren Strategien - besonders im Bereich zeitgemäßer

Vertriebs- und Werbemaßnahmen. Ein fataler Missstand, denn letztendlich bleiben

dabei nicht nur kurzfristige Potenziale ungenutzt - vielmehr verpassen

betroffene Unternehmen durch all diese ungelösten Probleme langfristige

Wachstumschancen. So gibt es immer mehr Software- und IT-Firmen, die eigentlich

genau wissen, dass sie ihre Prozesse längst verbessern müssten - aber nicht, wie

sie dabei beginnen sollen.







MEDIALIFT GmbH ergänzend zu ihrem bisherigen Angebot ein Werkzeug geschaffen,

das speziell auf die Bedürfnisse von Software- und IT-Unternehmen zugeschnitten

ist: MYMEDIALIFT verbindet die Stärken eines der für Firmen wichtigsten sozialen

Netzwerke mit einer speziell entwickelten Software, die Akquiseprozesse

vereinfacht und messbar macht. Das engagierte Team bietet demnach ein System,

das IT-Unternehmen nicht nur dabei unterstützt, ihre Dienstleistungen

überzeugend zu präsentieren, sondern auch gezielt neue Kundenkontakte zu

gewinnen. Die Expertise der MEDIALIFT GmbH liegt dabei in der strategischen

Kombination von Content und Technologie - eine Herangehensweise, die bereits

zahlreiche Kunden entscheidend vorangebracht hat.



MYMEDIALIFT im Überblick - das leistet die Software für gezielte

LinkedIn-Akquise in der Praxis



MYMEDIALIFT ist mehr als nur ein simples Werkzeug - für Kunden der MEDIALIFT

GmbH hebt es die LinkedIn-Akquise auf eine völlig neue Ebene: Als

Bedienungshilfe für die Plattform und den internen Agentur-Workflow bietet die

Software umfassende Möglichkeiten für Analysen, die in dieser Detailtiefe von

LinkedIn selbst nicht bereitgestellt werden. Kunden der MEDIALIFT GmbH erhalten

GmbH erhalten dabei über eine webbasierte Oberfläche direkten Zugang zu aktuellen Analytics





