GE Aerospace - Aktie im Rampenlicht - 23.01.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von GE Aerospace einen Gewinn von +10,67 % verbuchen.

Mit einer Performance von +6,75 % konnte die GE Aerospace Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,07 % geändert.

Nach mehreren Handelstagen mit Gewinnen ist an den US-Börsen am Donnerstag etwas mehr Vorsicht eingekehrt. Während die Standardwerte an der Wall Street zunächst mit moderaten Gewinnen aufwarteten, ging es für die zuletzt deutlich erstarkten …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der Aktienkurs von GE Aerospace steigt vorbörslich nach guten Zahlen für das vierte Quartal 2024.