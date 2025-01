Betriebsübernahmen im Babyboomer-Zeitalter - Michael Polit verrät, wie Sie ein profitables Unternehmen übernehmen und optimieren (FOTO)

Schwarzach (ots) - Nach erfolgreichen Jahren der Unternehmensführung stehen

immer mehr Geschäftsführer der Babyboomer-Generation vor der Aufgabe, ihren

Betrieb in fähige Hände weiterzugeben. Für jüngere Unternehmer bietet sich

dadurch die einmalige Gelegenheit, ein bereits etabliertes Unternehmen zu

übernehmen. Michael Polit und Fabian Zamzau bieten in dieser kritischen Phase

fundierte Beratung und unterstützen ihre Kunden mit der Otter Consult GmbH bei

einer gewinnbringenden Umsetzung. Wie man ein profitables Unternehmen übernehmen

und optimieren kann, erfahren Sie hier.



Der Generationenwechsel in der Wirtschaft zählt zu den großen Herausforderungen

unserer Zeit. Etwa ein Drittel der Unternehmer in Deutschland ist heute über 55

beziehungsweise 60 Jahre alt - eine Altersgruppe, die zunehmend an den Ruhestand

denkt. Diese sogenannten Babyboomer beeinflussen nicht nur den Arbeitsmarkt und

die Rentenkassen - vielmehr prägen sie die gesamte Unternehmenslandschaft in

Deutschland. "Innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre wird voraussichtlich

rund ein Drittel der Unternehmen in Deutschland einen Nachfolger benötigen",

betont Michael Polit, der gemeinsam mit Fabian Zamzau die Otter Consult GmbH

gegründet hat. "Wenn man bedenkt, dass es in Deutschland etwa dreieinhalb

Millionen Unternehmen gibt, ist das eine beträchtliche Zahl."







Herausforderung dar, denn ohne Nachfolger können diese Unternehmen nicht

bestehen bleiben", fährt der Experte fort. "In der Folge suchen viele

Geschäftsführer der Babyboomer-Generation heute nach neuen Inhabern, die bereit

sind, die Zukunft ihres Unternehmens zu gestalten - ein idealer Startpunkt für

jüngere Unternehmer, die nicht bei null beginnen möchten." Die Otter Consult

GmbH unterstützt Unternehmer dabei, einen qualifizierten Nachfolger zu finden

und ihr Unternehmen gewinnbringend zu verkaufen. Michael Polit und Fabian Zamzau

begleiten ihre Kunden dabei nicht nur durch den gesamten Übergabeprozess,

sondern unterstützen sie auch bei organisatorischen Angelegenheiten und

wichtigen Entscheidungen. Dabei arbeiten sie eng mit Anwälten und Steuerberatern

zusammen, um eine umfassende Betreuung zu gewährleisten.



So gelingt die Betriebsübernahme



"Für jüngere Unternehmer, etwa zwischen Mitte 20 und Ende 40, hat die Übernahme

eines Unternehmens gegenüber der Gründung viele Vorteile", sagt Michael Polit.

"Sie starten nicht bei null, sondern profitieren sofort von einem erfahrenen

Team, vorhandenen Umsätzen und einem bestehenden Kundenstamm." In Zeiten des

Fachkräftemangels ist das ein entscheidender Vorteil, denn die Übernahme eines Seite 2 ► Seite 1 von 2





