Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,14 Prozent auf 131,56 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,54 Prozent.

Es gab am Donnerstag nur wenige Impulse. In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche unerwartet deutlich gestiegen. Sie befinden sich jedoch weiterhin auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Die Zahlen seien allerdings durch die Brände in Kalifornien nach oben verzerrt worden, kommentierte Samuel Tombs, Ökonom bei Pantheon Macroeconomics. Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Die Zinssenkungserwartungen durch die US-Notenbank Fed für dieses Jahr wurden auch durch robuste Arbeitsmarktdaten stark gedämpft.

Für die Europäische Zentralbank (EZB) beginnt an diesem Donnerstag ihre Schweigephase. Eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte am kommenden Donnerstag gilt als sicher. Die Volkswirte der Commerzbank erwarten, dass die EZB den Einlagensatz bis Juni von derzeit 3,0 Prozent auf dann 2,0 Prozent senken wird./jsl/he