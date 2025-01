DAX und Dow Jones im Aufwind: Siemens Energy und GE Aerospace glänzen!

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die führenden Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Anstieg von 0,91% und steht aktuell bei 21.434,65 Punkten, was auf eine positive Marktstimmung hindeutet. Im Gegensatz dazu zeigt der MDAX eine leichte Schwäche und fällt um 0,06% auf 25.988,12 Punkte. Der SDAX hingegen kann mit einem Plus von 0,67% auf 14.199,90 Punkte ebenfalls Zugewinne verzeichnen. Der TecDAX bleibt unverändert bei 3.659,57 Punkten, was auf eine stabile Entwicklung im Technologiesektor hindeutet. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt der Dow Jones eine positive Tendenz mit einem Anstieg von 0,64% und erreicht 44.418,28 Punkte. Der S&P 500 legt ebenfalls leicht zu und notiert mit einem Plus von 0,18% bei 6.097,18 Punkten. Insgesamt zeigt sich ein gemischtes Bild an den internationalen Börsen, wobei insbesondere der DAX und der Dow Jones von einer positiven Dynamik profitieren, während der MDAX leichte Verluste hinnehmen muss.Siemens Energy führt die DAX Topwerte mit einem Anstieg von 6.38% an, gefolgt von Fresenius Medical Care mit 4.72% und Zalando, das um 4.49% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete Infineon Technologies einen Rückgang von -0.89%, BMW fiel um -1.02% und Qiagen musste einen Verlust von -3.01% hinnehmen.Carl Zeiss Meditec glänzt im MDAX mit einem Plus von 7.07%, während ThyssenKrupp um 6.66% und Redcare Pharmacy um 5.41% zulegten.AIXTRON fiel um -3.13%, SILTRONIC AG verlor -3.57% und PUMA verzeichnete einen dramatischen Rückgang von -22.74%.Heidelberger Druckmaschinen führt die SDAX Topwerte mit einem Anstieg von 6.60% an, gefolgt von Salzgitter mit 6.04% und Vossloh, das um 4.33% zulegte.STRATEC fiel um -2.60%, Energiekontor um -2.93% und PVA TePla verzeichnete einen Rückgang von -3.75%.Im TecDAX ist Carl Zeiss Meditec mit 7.07% der Spitzenreiter, gefolgt von IONOS Group mit 3.79% und Eckert & Ziegler, das um 3.67% zulegte.Qiagen, AIXTRON und SILTRONIC AG verzeichneten Rückgänge von -3.01%, -3.13% und -3.57% respectively.Im Dow Jones führt Unitedhealth Group mit einem Anstieg von 2.15%, gefolgt von Caterpillar mit 2.13% und Johnson & Johnson, das um 1.71% zulegte.NVIDIA fiel um -1.02%, Nike (B) um -1.09% und Travelers Companies verzeichnete einen Rückgang von -1.54%.GE Aerospace ist der Spitzenreiter im S&P 500 mit einem Anstieg von 7.40%, gefolgt von Vistra mit 6.81% und Humana, das um 6.38% zulegte.Take-Two Interactive Software fiel um -3.61%, Micron Technology um -3.91% und Bio-Techne verzeichnete einen Rückgang von -4.04%.