Die USA werden ungerecht behandelt

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos erneut gegen die Europäischen Union ausgeteilt. "Vom Standpunkt Amerikas aus betrachtet, behandelt uns die EU sehr, sehr unfair und sehr schlecht", sagte der Republikaner, der per Video zugeschaltet war. Er warf der EU vor, keine landwirtschaftlichen Produkte und Autos aus den USA zu kaufen. Gleichzeitig würden Millionen von Autos aus Europa in die USA geschickt. "Ich versuche, konstruktiv zu sein, denn ich liebe Europa", so der 78-Jährige. Aber es sei sehr mühsam.

Im Jahr 2023 stieg die Zahl der US-Fahrzeugimporte in die EU nach Angaben des europäischen Autoverbands Acea um 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Tatsächlich exportiert die EU aber mehr als doppelt so viele Autos in die USA als sie importiert.