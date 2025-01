Signa-Gründer Benko festgenommen - U-Haft beantragt

(neu: Details)



WIEN (dpa-AFX) - Der einstige Immobilien-Tycoon René Benko ist in Österreich festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt überstellt worden. Für den Gründer der insolventen Signa-Gruppe sei Untersuchungshaft beantragt worden, hieß es von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in Wien. Benko stehe im Verdacht, Vermögenswerte gegenüber Gläubigern und Behörden verheimlicht zu haben. Grund für die Festnahme sei sowohl Tatbegehungsgefahr als auch Verdunkelungsgefahr.

Benko wurde in seiner Villa in Innsbruck festgenommen. Danach wurde er verhört. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt in Wien gebracht, wie ein Sprecher des Gefängnisses bestätigte. Das Wiener Landgericht hat nun 48 Stunden Zeit, um Benko in U-Haft zu nehmen oder ihn wieder freizulassen. Am Donnerstag sei mit keiner Entscheidung mehr zu rechnen, hieß es aus Justizkreisen.