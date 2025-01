Carl Zeiss Meditec - Aktie im Rampenlicht - 23.01.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Carl Zeiss Meditec in den letzten drei Monaten Verluste von -19,90 % verkraften.

Mit einer Performance von +7,04 % konnte die Carl Zeiss Meditec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,13 % geändert.

Der Dax hat seinen beeindruckenden Rekordlauf am Donnerstag unbeirrt fortgesetzt. Am späten Nachmittag kam nochmals Schwung in den Handel, sodass der deutsche Leitindex seine Bestmarke auf 21.423 Punkte hochschraubte. Zum Xetra-Schluss belief sich …

Die internationalen Börsen zeigen heute ein buntes Bild: Während der DAX und der Dow Jones mit positiven Zahlen glänzen, muss der MDAX leichte Verluste hinnehmen. Ein spannender Tag für Anleger!

Top- und Flop-Aktien am 23.01.2025 im TecDAX.